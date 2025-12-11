देर रात बांदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई... जुग्गी-झोपड़ियों पर छापा, सभी बाहरी लोगों का सख्त वेरिफिकेशन शुरू

यूपी के बांदा जिले में बुधवार देर रात पुलिस ने सड़कों के किनारे जुग्गी–झोपड़ी बनाकर अस्थायी रूप से रहने वालों पर बड़ी कार्रवाई की. भारी पुलिस बल के साथ कई इलाकों में छापेमारी की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. अचानक हुई इस कार्रवाई से लोग घबराकर बाहर निकल आए.

पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से पहचान पत्र दिखाने को कहा, दस्तावेज तलब किए और यहां रहने का कारण भी पूछा. अधिकारियों के अनुसार, दस्तावेजों का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है.

दरअसल, यह पूरी कार्रवाई सरकार के उस निर्देश के तहत की गई है, जिसमें बाहरी व्यक्तियों की पहचान सत्यापित करने और कानून–व्यवस्था को सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए थे. इसी क्रम में देर रात पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया. जुग्गी-झोपड़ियों के अलावा होटलों, किराए के कमरों और सार्वजनिक स्थानों पर रह रहे लोगों की भी जांच की गई.

पुलिस ने सभी से दस्तावेज मांगे और आने-जाने का पूरा ब्योरा पूछा. अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि जिले में बाहरी व्यक्तियों की मौजूदगी पर कड़ी निगरानी रखी जा सके.

जिले के हर थाना क्षेत्र में जारी रहेगा अभियान

DSP कृष्णकांत त्रिपाठी ने बताया कि एसपी पलाश बंसल के निर्देश पर जिले के सभी थानों में रातभर सघन तलाशी अभियान चलाया गया. टीमों ने सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी रूप से रह रहे लोगों की पहचान की, दस्तावेजों की जांच की और रहने का कारण पूछा. उन्होंने कहा कि भौतिक सत्यापन जारी है और पुलिस पूरे मामले पर लगातार निगरानी रख रही है. पुलिस का कहना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी चलते रहेंगे.

