एमपी से प्रयागराज अस्थियां विसर्जित करने आया था परिवार, लौटते वक्त बोलेरो पेड़ से टकराई, एक की मौत-कई घायल

उत्तर प्रदेश के बांदा में बीती रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई. मध्य प्रदेश के दमोह जिले का एक परिवार प्रयागराज से अस्थियां विसर्जित करके वापस अपने घर लौट रहा था. तभी बदौसा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर को अचानक झपकी आ गई. जिसके चलते अनियंत्रित होकर गाड़ी सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई.

हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और कई घायल हो गए.

हादसे की सूचना मिलते ही बदौसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला. खून से लथपथ हालत में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. अन्य दर्जन भर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है.

बदौसा थाना के पुलिस अधिकारी (SO) अजीत कुमार सिंह ने घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बोलेरो गाड़ी में करीब दर्जन भर लोग सवार थे. वो प्रयागराज से अस्थियां विसर्जित कर दमोह जा रहे थे. इस दौरान ड्राइवर को झपकी आने से गाड़ी पेड़ से टकरा गई.

एसओ ने बताया कि सभी को अस्पताल भेजा गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है.

