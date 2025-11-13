scorecardresearch
 

UP: बलिया में पुलिस की पशु तस्कर के साथ मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद पकड़ा

उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस की एक पशु तस्कर के साथ मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी उत्तर प्रदेश से बिहार में तस्करी के मामलों में शामिल था.

बलिया में पशु तस्कर का एनकाउंटर. (Photo: Representational )
बलिया में पशु तस्कर का एनकाउंटर. (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के बलिया में पशु तस्कर की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में तस्कर घायल हो गया. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पशु तस्कर आजमगढ़ जिले का रहने वाला था.

आरोपी कथित तौर पर उत्तर प्रदेश से बिहार में मवेशियों की तस्करी में शामिल था. नरसिंहपुर मठ नहर के पास मुठभेड़ के दौरान उसके बाएं पैर में गोली लग गई और उसका बलिया जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) कृपा शंकर ने बताया कि घटना बुधवार रात करीब 11.15 बजे हुई जब नरही थाने की एक पुलिस टीम पशु तस्करों की गतिविधि की सूचना मिलने पर नरसिंहपुर मठ नहर क्षेत्र में पहुंची.

एएसपी शंकर ने कहा, "जब आरोपी ने खुद को घिरा हुआ पाया, तो उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं. जिसके बाद आत्मरक्षा में की गई जवाबी गोलीबारी में पुलिस ने उसे काबू कर लिया और गिरफ्तार कर लिया."

घायल तस्कर की पहचान आजमगढ़ जिले के कोठवा जलालपुर गांव निवासी 26 वर्षीय अजय उर्फ ​​'पत्थरकट्टा' (सिलपकार) के रूप में हुई है. पूछताछ के दौरान अजय ने कबूल किया कि 12 नवंबर को उसने बिहार ले जाने के लिए 24 मवेशियों को एक ट्रक में लादा था, लेकिन कुतुबपुर उजियार के पास पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान वह भागने में सफल रहा.

पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्तौल और ज़िंदा कारतूस भी बरामद किए हैं. एएसपी शंकर ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं.

