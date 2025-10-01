scorecardresearch
 

अमेठी में सड़क हादसा: रोडवेज बस से टकराई एंबुलेंस, चालक की मौत

अमेठी में मंगलवार देर रात एक सड़क हादसा हो गया. यहां एक रोडवेज बस और एंबुलेंस में टक्कर हो गई. जिससे एंबुलेंस चालक की मौत हो गई. वहीं, एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सड़क हादसे में एंबुलेंस चालक की मौत. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक रोडवेज बस और एंबुलेंस के बीच टक्कर हो गई. जिससे एंबुलेंस के 30 वर्षीय ड्राइवर की मौत हो गई. यह हादसा मंगलवार को प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग पर पीपरपुर रेलवे स्टेशन मोड़ के पास हुआ. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम भेजवा दिया है. जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है.

एक एजेंसी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग पर पीपरपुर रेलवे स्टेशन मोड़ के पास एक रोडवेज बस और मेडिकल वैन के बीच टक्कर हो गई. जिससे 30 वर्षीय एंबुलेंस चालक की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

मंगलवार देर रात हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बहराइच डिपो की एक बस मंगलवार रात प्रयागराज से अयोध्या जा रही थी. तभी मुख्य सड़क पर आ रही एक एंबुलेंस से उसकी टक्कर हो गई.

मुंबई निवासी एंबुलेंस चालक इज़हार की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि घायल व्यक्ति को सुल्तानपुर जिला अस्पताल ले जाया गया. पीपरपुर थाना प्रभारी (एसएचओ) रामराज कुशवाहा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

