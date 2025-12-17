scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पति से चल रहा तलाक का केस, लिव इन पार्टनर से महिला ने मांगा हर्जाना, कोर्ट से डिमांड हुई खारिज, जानिए क्यों

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर किसी महिला की पहली शादी अभी तक समाप्त नहीं हुई है, तो वह जिस व्यक्ति के साथ रहती है, उससे धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती. कोर्ट ने कहा कि भले ही महिला और उस व्यक्ति के बीच लगभग 10 साल तक संबंध रहा हो और इसे समाज में विवाह जैसा माना गया हो, लेकिन यह कानूनी रूप से पत्नी का दर्जा नहीं बनाता.

Advertisement
X
महिला ने दावा किया था कि उसे दूसरे व्यक्ति की पत्नी के रूप में मान्यता प्राप्त है लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया. (Photo: Representational)
महिला ने दावा किया था कि उसे दूसरे व्यक्ति की पत्नी के रूप में मान्यता प्राप्त है लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया. (Photo: Representational)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर किसी महिला की पहली शादी अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो वह जिस व्यक्ति के साथ रहती है, उससे धारा 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती. महिला ने जिला अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें भी उसे भरण-पोषण देने से इनकार किया गया था.

हाई कोर्ट ने कहा, 'मान लें कि शादी हुई भी हो, तो भी यह अवैध होगा क्योंकि आवेदक का पहला वैवाहिक संबंध अभी भी कायम है. इसलिए वह लंबे समय तक चल रहे रिलेशनशिप के आधार पर धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती.'

कोर्ट ने क्या कहा?

सम्बंधित ख़बरें

Allahabad High Court (Photo- ITG)
'धर्म बदल कर SC/ST लाभ लेना संविधान के साथ धोखाधड़ी': इलाहाबाद हाईकोर्ट 
Mathura Idgah Row: SC में Representation पर विवाद 
Alahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब होंगे 230 सीनियर एडवोकेट, लखनऊ बेंच में भी बढ़ी संख्या 
90 वकील बने सीनियर एडवोकेट.(Photo: AI-generated)
इलाहाबाद HC ने 90 वकीलों को दिया वरिष्ठ एडवोकेट का दर्जा, 5 महिला वकील भी शामिल 
ailed Scammer sends threat mail to Allahabad HC judge
जेल से जज को जान से मारने की धमकी... 3700 करोड़ के स्कैमर ने भेजा ईमेल, ऐसे हुआ साजिश का खुलासा 

जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने भरण-पोषण देने से इनकार करते हुए कहा, 'अगर समाज में यह प्रथा स्वीकार की जाती है कि महिला एक व्यक्ति से कानूनी रूप से विवाहित रहते हुए दूसरे व्यक्ति के साथ रह सकती है और बाद में उससे भरण-पोषण मांग सकती है, तो धारा 125 CrPC का मूल उद्देश्य और विवाह संस्था की कानूनी व सामाजिक गरिमा कमजोर हो जाएगी.'

महिला के दावे का क्या आधार?

समीक्षा याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, 'हालांकि याचिका दायर करने वाली महिला लगभग 10 साल तक प्रतिवादी के साथ रही और यह संबंध विवाह जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यह धारा 125 CrPC के तहत पत्नी का कानूनी दर्जा नहीं देता.'

Advertisement

महिला के वकील ने दावा किया था कि उसका नाम उस व्यक्ति की पत्नी के रूप में उसके आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है, जिसमें आधार कार्ड और पासपोर्ट शामिल हैं, और समाज में भी उसे उसके पति के रूप में स्वीकार किया गया है.

धारा 125 CrPC के तहत किया भरण-पोषण का दावा

महिला ने बताया कि बाद में उस व्यक्ति और उसके बेटों ने उसके साथ क्रूरता और उत्पीड़न किया, उसे घर से निकाल दिया और मार्च 2018 में घर में प्रवेश से रोक दिया, जिसके चलते उसने धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण की याचिका दायर की. 8 दिसंबर के अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि महिला धारा 125 CrPC के तहत कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के दायरे में नहीं आती और इसलिए उसकी भरण-पोषण याचिका खारिज की गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement