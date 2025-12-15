आगरा: रिटायर्ड दारोगा ने रिश्तेदार से अफेयर पर बेटी को मार डाला, फिर पत्नी-बेटे संग मिलकर लाश को कार में रखा, और...

यूपी में 65 साल के रिटायर्ड दारोगा रणवीर सिंह ने अपनी बेटी की हत्या कर दी. इस वारदात को आगरा में अंजाम दिया गया, जबकि शव को इटावा में ठिकाने लगाया गया. फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. हालांकि, अब पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आइये जानते हैं पूरी कहानी...

और पढ़ें

आगरा पुलिस के मुताबिक, ये ऑनर किलिंग का मामला है. बेटी के प्रेम संबंध से नाराज होकर पिता ने पत्नी और बेटे के साथ मिलकर अक्टूबर में उसकी हत्या की और शव को इटावा में यमुना नदी के किनारे ठिकाने लगा दिया था. जांच-पड़ताल के क्रम में आरोपी को अरेस्ट किआ गया है.

पुलिस जांच में सामने आया कि युवती का अपने ही रिश्ते में भतीजा लगने वाले युवक से प्रेम संबंध था. युवती शादी की जिद पर अड़ी थी, जिससे परिवार बेहद नाराज था और घर में लगातार तनाव बना हुआ था. पुलिस ने बताया कि बेटी की हत्या अक्टूबर महीने में ही कर दी गई थी, लेकिन पिता रणवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि युवती घर से कहीं चली गई है. युवती के प्रेमी ने इसके बाद हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus) भी दाखिल कर दी थी.

Advertisement

पुलिस को मिले 'खतरे' के सुराग

जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले, जिससे शक की सुई पिता की ओर घूमी. बताया जा रहा है कि घटना से कुछ दिन पहले युवती ने एक वीडियो के जरिए अपने माता-पिता से जान माल के खतरे की आशंका जताई थी. इसी आधार पर पुलिस ने सर्विलांस और तकनीकी जांच तेज की. सख्ती से पूछताछ करने पर रिटायर्ड दारोगा रणवीर सिंह टूट गया और उसने बेटी की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली.

पत्नी-बेटे ने भी दिया साथ, इटावा में फेंका शव

आरोपी पिता रणवीर सिंह ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसने घर में ही बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद, उसने पत्नी और बेटे के साथ मिलकर शव को कार में रखा और इटावा के जसवंत नगर स्थित ससुराल पहुंचा. वहां से साले और साले के एक लड़के को साथ लेकर शव को यमुना नदी में फेंक दिया गया. हालांकि, शव बहने के बजाय झाड़ियों में फंस गया. पिता की निशानदेही पर रविवार शाम इटावा में यमुना नदी किनारे से युवती का शव बरामद किया गया.

तीन आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी

डीसीपी आगरा वेस्ट अतुल शर्मा ने बताया कि आरोपी पिता रणवीर सिंह, उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं, इटावा के रहने वाले आरोपी के साले और उसके लड़के की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है. बरामद शव की पहचान और परिस्थितियों की पुष्टि के लिए डीएनए जांच भी कराई जाएगी.

---- समाप्त ----