scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मां ने पकड़े पैर, बाप ने दुपट्टे से घोंट दिया गला... रिटायर्ड दारोगा ने ऐसे किया बेटी का कत्ल; बेटे-मामा की मदद से ठिकाने लगाई लाश

आगरा में रिटायर्ड दारोगा रणवीर सिंह यादव ने अपनी बेटी की हत्या कर दी. बेटी रिश्ते के भतीजे से शादी करना चाहती थी, जो परिवार को मंजूर नहीं था. रणवीर ने बताया कि विवाद के दौरान पत्नी ने बेटी के पैर पकड़े और उसने दुपट्टे से गला घोंट दिया. हत्या के बाद बेटे और मामा ने शव ठिकाने लगाया.

Advertisement
X
आगरा में बेटी के क़त्ल के आरोप में तीन अरेस्ट (Photo- ITG)
आगरा में बेटी के क़त्ल के आरोप में तीन अरेस्ट (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के आगरा में रिटायर्ड दारोगा रणवीर सिंह यादव ने अपनी बेटी की हत्या कर शव को इटावा में फेंक दिया. पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई लेकिन जल्द ही मामला खुल गया. हत्यारोपी पिता ने पुलिस को बताया कि बेटी की हत्या दुपट्टे से गला घोंटकर की गई थी. हत्या के समय पत्नी ने बेटी के पैर पकड़ रखे थे. बेटे ने भी साथ दिया था. 

रणवीर यादव ने बताया कि उनकी बेटी अपने ही रिश्ते के भतीजे से शादी करना चाहती थी. परिवार ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि इस रिश्ते से समाज में बदनामी होगी, लेकिन वह किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी. 24 अक्टूबर को इसी बात को लेकर घर में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई. इसी दौरान बेटी ने गुस्से में 'मार डालो-मार डालो' कह दिया, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए.

आरोप है कि गुस्से में पत्नी ने बेटी के पैर पकड़ लिए और रणवीर यादव ने दुपट्टे से उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद रणवीर ने अपने बेटे को फोन कर बताया कि उन्होंने अपना काम कर दिया है. इसके बाद बेटा कार से डेडबॉडी को मामा के घर ले गया, जहां मामा की मदद से शव को यमुना नदी के किनारे ठिकाने लगा दिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Murder suspect in custody of Agra Police (Photo-ITG)
आगरा में रिटायर्ड दारोगा ने गला दबाकर बेटी को मार डाला, फिर लाश को... 
A blanket of fog covers the Taj Mahal (Photo - ITG)
आगरा में कोहरे का कहर! ताजमहल का दीदार मुश्किल, टूरिस्ट मायूस  
भाभी ने अपनी ननद को कमरे में बंद करके खूब पीटा (Photo: ITG)
ये कैसा सरप्राइज... भाभी ने आंखों पर बांधी पट्टी, फिर किए 50 बार वार 
नौकरी दिलाने के नाम पर फ्रॉड. (Photo: Representational)
आगरा में महिला से ₹5.95 करोड़ की ठगी, FB पर इन्वेस्टमेंट लिंक भेजकर फंसाया 
नींद की दवा देकर जेवरात लेकर फरार हुई दुल्हन  
Advertisement

बेटी की चीख सुनकर कमरे में आ गया था छोटा बेटा 

बताया गया कि घटना के समय बेटी की चीख सुनकर छोटा बेटा कमरे में आ गया था, लेकिन उसे डांटकर चुप करा दिया गया. परिवार ने इस वारदात को छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मामला ज्यादा देर तक दब नहीं सका.

हत्या से पहले युवती ने अपने बॉयफ्रेंड को 29 सेकंड का एक वीडियो भेजा था. इस वीडियो में उसने अपना नाम बताते हुए कहा था कि वह उससे प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है. वीडियो में युवती ने कहा था कि उसके घरवाले उसकी शादी के खिलाफ हैं और उसे जान का खतरा है. उसने अपने पिता, मां, बड़े भाई, छोटी बहन, गांव के एक व्यक्ति के साथ-साथ बुआ और फूफा से भी जान का खतरा बताया था. युवती ने यह भी कहा था कि अगर पहले उसे मारा गया तो फिर प्रेमी को भी मार दिया जाएगा.

युवती की डेडबॉडी के अवशेष बरामद

रविवार को पुलिस ने यमुना किनारे से युवती की डेडबॉडी के अवशेष बरामद किए. सोमवार को पूछताछ के दौरान पिता रणवीर सिंह यादव, भाई गौरव और मामा सतीश को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया गया. 

पुलिस के मुताबिक, रणवीर यादव के परिवार में तीन बेटियां और दो बेटे थे. मृतका दूसरी नंबर की बेटी थी, जिसने पढ़ाई पूरी कर ली थी और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही थी. मृतका की मां और मामी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement