scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आतंकियों से गन छीनने वाले हीरो अहमद पर पैसों की बारिश, यहूदी अरबपति ने जुटाए करोड़ों

सिडनी के बॉन्डी बीच शूटिंग के दौरान हमलावर से बंदूक छीनकर लोगों की जान बचाने वाले अहमद अल अहमद को यहूदी अरबपति निवेशक विलियम एकमैन की ओर से बड़ी आर्थिक मदद मिली है.

Advertisement
X
अहमद मूल रूप से सीरिया के रहने वाले हैं और वर्ष 2006 में ऑस्ट्रेलिया आए थे (Photo Credit:X//@Bill_Ackman,@AlboMP)
अहमद मूल रूप से सीरिया के रहने वाले हैं और वर्ष 2006 में ऑस्ट्रेलिया आए थे (Photo Credit:X//@Bill_Ackman,@AlboMP)

सोशल मीडिया पर इन दिनों जिस वीडियो ने लोगों को सबसे ज़्यादा झकझोर कर रख दिया है, वह सिडनी के बॉन्डी बीच का है. इसी वीडियो में एक आम शख्स ने उस वक्त असाधारण साहस दिखाया, जब चारों ओर अफरा-तफरी और गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थीं. इस शख्स का नाम है अहमद अल अहमद जिसने आतंक के उस खौफनाक पल में इंसानियत की मिसाल कायम कर दी.

जब हमलावर हनुक्का का जश्न मना रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, तब अहमद निहत्थे होते हुए भी पीछे हटे नहीं. जान की परवाह किए बिना उन्होंने एक हमलावर पर पीछे से झपट्टा मारा. गोलीबारी और भगदड़ के बीच उन्होंने उससे राइफल छीन ली और हालात को और बिगड़ने से रोक दिया. उनकी इस फौरन दिखाई गई बहादुरी ने कई बेगुनाह लोगों की जान बचा ली.

हालांकि इस बहादुरी की कीमत उन्हें खुद चुकानी पड़ी. दूसरे हमलावर की गोली अहमद को लग गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बावजूद, उनकी हिम्मत और जज़्बे की तस्वीरें अब दुनिया भर में मिसाल बन चुकी हैं. वायरल वीडियो ने अहमद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक हीरो बना दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

चीनी गेमिंग कंपनी डुओयी के संस्थापक जू बो पर अमेरिका में सरोगेसी के जरिए 100 से अधिक बच्चों का पिता बनने का दावा है. ( PHOTO: Pixabay)
सरोगेसी से 100+ बच्चों के पिता बने चीनी अरबपति, मस्क से रिश्तेदारी की चाह 
female prison officer misconduct UK
कैदी के प्यार में पड़ी जेलर... प्रेमी को पहुंचाया गांजा और मोबाइल, अब जाएगी जेल 
japan-hair-loss-wish-envelope-ritual-priests-pray-healthy-hair
झड़ते बालों के लिए लिखी जाती है चिट्ठी, गंजेपन से परेशान लोगों का ये मंदिर वायरल 
शादी से पहले दांत तुड़वाने की अजीब रस्म, China की Tribe 
Foreign-model-in-Gurgaon-shares-smoggy-balcony-video
'व्यू ही गायब हो गया…', विदेशी मॉडल ने शेयर किया दिल्ली-NCR का स्मॉग 

इसी बीच, यहूदी अरबपति निवेशक विलियम एकमैन (बिल एकमैन) की पहल पर अहमद के इलाज और मदद के लिए एक फंडरेजिंग अभियान शुरू किया गया है. GoFundMe प्लेटफॉर्म पर चल रहे इस अभियान में कुल 3.1 मिलियन डॉलर का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि अब तक इसमें 2,068,043 डॉलर जुटाए जा चुके हैं.

Advertisement

भारतीय मुद्रा में यह राशि लगभग 17 करोड़ 16 लाख रुपये के बराबर बैठती है, जबकि कुल लक्ष्य करीब 25 करोड़ 73 लाख रुपये का है. यानी तय लक्ष्य का बड़ा हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका है. खुद विलियम एकमैन ने इस अभियान में 99,999 डॉलर, यानी करीब 90 लाख रुपये से ज्यादा, की व्यक्तिगत मदद की है.

यह भी पढ़ें: 'मैं मरने जा रहा हूं, फैमिली से कहना...', सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकियों से गन छीनने वाले हीरो अहमद की कहानी

 

कौन हैं विलियम एकमैन
फोर्ब्स के अनुसार, विलियम एकमैन अमेरिका की मशहूर हेज फंड कंपनी पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट एलपी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं. उनकी अनुमानित संपत्ति करीब करीब 9.5 अरब डॉलर बताई जाती है.

शरणार्थी हैं अहमद

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, अहमद मूल रूप से सीरिया के रहने वाले हैं और वर्ष 2006 में ऑस्ट्रेलिया आए थे. उन्हें साल 2022 में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता मिली. अहमद एक तंबाकू की दुकान चलाते हैं और दो छोटी बेटियों के पिता हैं, जिनकी उम्र पांच और छह साल है.

फिलहाल अहमद अस्पताल में भर्ती हैं. मुठभेड़ के दौरान उन्हें दो गोलियां लगी थीं, जिसके बाद उनकी सर्जरी की गई. इस बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज खुद अस्पताल पहुंचे और अहमद से मुलाकात की. 

Advertisement

 

प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि अहमद ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और सबसे कठिन वक्त में ऑस्ट्रेलियाइयों की असली ताकत को दुनिया के सामने रखा. अहमद एक सच्चे हीरो हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement