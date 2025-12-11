scorecardresearch
 
मालिक... थोड़ा सा ट्रक पलट गया! वायरल 'ड्राइवर' ने बताया- उस दिन क्या हुआ था?

रीवा से अचानक वायरल स्टार बनने पर मनीष कहते हैं कि लोग उन्हें पहचानने लगे हैं, जिससे गर्व भी होता है और जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है. उनका कहना है कि इस वीडियो ने सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि बघेली भाषा की लोकप्रियता को भी बढ़ावा दिया है.

मनीष बताते हैं कि उनका शुरुआती सफर आसान नहीं था (Photo Credit:Insta/Manish patel. the lallantop)
सोशल मीडिया की दुनिया ऐसी है कि कब क्या वायरल हो जाए, कोई नहीं जानता. हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तेजी से फैला जिसमें हाईवे पर पलटा हुआ ट्रक दिखता है. लेकिन असली चर्चा उस ट्रक या एक्सीडेंट की नहीं, बल्कि ड्राइवर के बेफिक्र अंदाज की रही. वीडियो में ड्राइवर मालिक से बेहद आराम से कहता है कि मालिक, थोड़ा-सा ट्रक पलट गया. यही लहजा लोगों को इतना मजेदार लगा कि वीडियो देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई.

लेकिन क्या यह वीडियो असली था? नहीं. यह वीडियो मध्य प्रदेश के रीवा के कंटेंट क्रिएटर मनीष पटेल ने बनाया था. लल्लनटॉप से खास बातचीत में मनीष ने बताया कि यह वीडियो पूरी तरह स्क्रिप्टेड था और शूटिंग के दौरान उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह इतना जबरदस्त वायरल हो जाएगा.

मनीष ने बताया- उस दिन क्या हुआ था?
मनीष बताते हैं कि वे शूटिंग के लिए बनारस जा रहे थे, जब रास्ते में उन्हें एक पलटा हुआ ट्रक दिखा. मौके पर ड्राइवर भी मौजूद था और मनीष को पहचानता था. उसी समय दिमाग में यह मजेदार आइडिया आया कि ड्राइवर और मालिक की बातचीत पर एक छोटा-सा वीडियो बनाया जाए. उन्होंने इसे फेसबुक पर पोस्ट किया, जहां इसे 40 मिलियन से ज़्यादा व्यू मिले. इसके बाद किसी ने वीडियो को इंस्टाग्राम पर डाल दिया और फिर तो पूरा इंटरनेट इस क्लिप से भर गया.

देखें वायरल वीडियो

 

रीवा से वायरल स्टार बनने तक का सफर

मनीष बताते हैं कि उनका शुरुआती सफर आसान नहीं था. छोटे बजट में वीडियो बनाना, गांव के माहौल में क्रिएशन करना और सोशल मीडिया पर जगह बनाना सब धीरे-धीरे हुआ. शुरुआत में उनके पास अच्छे उपकरण नहीं थे. आज भी वे रील्स मोबाइल से शूट करते हैं, जबकि YouTube कंटेंट और गानों के लिए कैमरों का इस्तेमाल करते हैं. उनके ग्रुप में आजाद पटेल, विवेक बिन, प्रिंसु यादव और अंकित पटेल भी शामिल हैं.

रीवा से अचानक वायरल स्टार बनने पर मनीष कहते हैं कि लोग उन्हें पहचानने लगे हैं, जिससे गर्व भी होता है और ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है. वे कहते हैं कि इस वीडियो ने सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि बघेली भाषा की लोकप्रियता को भी बढ़ावा दिया है.

उनके मुताबिक, यह वायरल होना अचानक था, लेकिन कंटेंट बनाना उनका सपना काफी पहले से था. मनीष बताते हैं कि आने वाले समय में वे नशा मुक्ति पर आधारित अपना नया गाना रिलीज कर रहे हैं. साथ ही भविष्य में बघेली भाषा में एक फिल्म बनाने की भी योजना है. उनका कहना है कि पहले फिल्म बनाने लायक ऑडियंस और पहचान नहीं थी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि दर्शक उनके काम को बड़े स्तर पर देखने के लिए तैयार हैं.

26 साल के मनीष ने 12वीं पास करने के बाद BCA किया, लेकिन लॉकडाउन के दौरान करियर को लेकर दुविधा में थे. तभी उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया. छह–सात साल की मेहनत के बाद अब वे पूरे देश में एक पहचान बना चुके हैं.

