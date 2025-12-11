ऑफिस गार्ड के यूट्यूब पर निकले 3 लाख सब्सक्राइबर्स... मिलियंस में हैं व्यूज, बंगाल में है स्टार!

एक ऐसा शख्स जिसके यूट्यूब पर 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. फिर भी वह एक ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है. इस शख्स की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

और पढ़ें

यह यूट्यूबर जिस ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड था, वहीं काम काम करने वाले दूसरे शख्स ने इसकी जिंदगी की पूरी कहानी एक पोस्ट के जरिए वायरल कर दी. उस शख्स ने अपने पोस्ट में हैरानी जताई कि उसके ऑफिस में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड के यूट्यूबर पर 3 लाख फॉलोअर्स हैं. उन्होंने बताया कि यह शख्स एक बंगाली यूट्यूबर है और काफी फेमस है.

सिक्योरिटी गार्ड का सीक्रेट लाइफ वायरल

हरीश उदय कुमार नाम के शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गर्व से ये बात शेयर की है कि उसके ऑफिस का सुरक्षा गार्ड वास्तव में 300,000 सब्सक्राइबर वाला एक सफल यूट्यूबर है. यह पोस्ट अब वायरल हो रहा है और लोगों का इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस पोस्ट से एक सिक्योरिटी गार्ड का सीक्रेट लाइफ वायरल हो गया.

Advertisement

बंगाली कॉमेडी यूट्यूबर है ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड

X पर अपनी पोस्ट में हरीश उदयकुमार ने खुलासा किया कि उन्हें हाल ही में इस युवा गार्ड की ऑनलाइन लोकप्रियता के बारे में पता चला. बंगाली कॉमेडी स्किट बनाने वाले इस गार्ड ने कोविड लॉकडाउन के दौरान, जब वह महज 14 साल का था, यूट्यूब पर अपना सफर शुरू किया था.

Today I realised our security guard has 300,000 subscribers on YouTube. He started making Bengali skits during Covid when he was 14!



What an entrepreneurial guy! If I ever had to make Bengali ads I’m gonna get this guy and so should you, I can share the contact! pic.twitter.com/OMxKLJXM36 — Harish Uthayakumar (@curiousharish) December 8, 2025

सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना इस युवक का एक रचनात्मक शौक था. यह शौक बाद में बड़े पैमाने पर लोकप्रियता में तब्दील हो गया. अब वह वह कार्यालय परिसर के भीतर भी एक अप्रत्याशित इंटरनेट स्टार बन गए हैं.

सिक्योरिटी गार्ड और यूट्यूबर से कहीं बढ़कर है ये शख्स

हरीश ने अपने पोस्ट में उस नौजवान के जोश और महत्वाकांक्षा की प्रशंसा करते हुए उसे एक एंटरपेन्योर बताया है. हरीश ने यहां तक कहा कि अगर उन्हें कभी बंगाली विज्ञापन बनाने की जरूरत पड़ी, तो उन्हें पता है कि किसे काम पर रखना है.

यह भी पढ़ें: कलेक्टर बोलता रहा - मैं ही साहब हूं, लेकिन मानने को तैयार नहीं था बुजुर्ग, देखें वायरल Video

उन्होंने उभरते हुए रचनाकार के साथ सहयोग करने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित किया और इस उभरते कलाकार का कॉन्टेक्ट शेयर करने की पेशकश की. पोस्ट के साथ हरीश ने यूट्यूबर सिक्योरिटी गार्ड की तस्वीर भी शेयर की है. इसमें सुरक्षा गार्ड ऑफिस के अंदर खड़े होकर गर्व से अपना फोन में अपना यूट्यूब चैनल दिखा रहा है. इस युवक के यूट्यूब चैनल का नाम Karimganj Mualtimedia है. इस पर 89 वीडियो हैं और 3.02 सब्सक्राइबर्स हैं.

Advertisement

सोशल मीडिया यूजर्स ने की सराहना

सोशल मीडिया यूजर्स ने सुरक्षा गार्ड की जमकर प्रशंसा की. कुछ ने उनके सफर को "प्रेरणादायक" बताया, तो कुछ यूजर्स ने उनकी लगन की सराहना की. एक यूजर ने लिखा कि प्रतिभा सबसे अप्रत्याशित जगहों से भी उभर सकती है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा - उनकी अथक मेहनत वाकई सराहनीय है.वहीं एक यूजर ने सुझाव दिया कि उन्हें वास्तव में इसे पूर्णकालिक रूप से अपनाने पर विचार करना चाहिए.

---- समाप्त ----