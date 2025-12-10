scorecardresearch
 
पाकिस्तानी संसद में स्पीकर ने नोट दिखाकर पूछा - ये किसके हैं? कई सांसदों ने उठा दिए हाथ

पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्पीकर में कुछ रुपये लिए पूछ रहे हैं - ये किसका है. जवाब में एक दर्जन से ज्यादा लोग इस पर दावा करते हुए अपना हाथ उठा देते हैं.

पाकिस्तान के नेशनल एसेंबली में नोट लहराते दिखे स्पीकर (Photo - X/@GYdv28)
पाकिस्तान के सांसदों की ईमानदारी परखने के लिए वहां के नेशनल असेंबली के स्पीकर ने एक मजेदार तरकीब निकाली. उन्होंने कुछ रुपये हाथ में लेकर सांसदों से पूछा ये किसका है, जवाब में करीब 12-13 लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. 

पाकिस्तानी आज टीवी के मुताबिक, सोमवार को नेशनल असेंबली में एक अजीब घटना घटी. जब स्पीकर अयाज सादिक को सदन में 5,000 रुपये के दस नोट मिले. उन्होंने उन्हें हवा में लहराते हुए सदस्यों से पूछा कि ये नोट किसके हैं. 

दर्जनों सांसदों ने उठा दिए हाथ
उन्होंने कहा- यह पैसा किसका है? किसी के गिर गए हैं शायद. जिसका भी हो, कृपया अपना हाथ उठाएं. इसके बाद एक या दो नहीं बल्कि 12 सदस्यों ने हाथ उठाए. इससे सभा में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए.

स्पीकर ने बनाया सभी का मजाक
इस पर स्पीकर के मज़ाकिया अंदाज में कहा कि दस नोट हैं और बारह मालिक हैं. धीरे-धीरे पूरे हाउस के हाथ खड़े हो गए हैं. ठीक है जो भी मुझे देकर गया है.  इससे सदन में हंसी का माहौल बना दिया. इससे सत्र की कार्यवाही के बीच एक हल्का-फुल्का विराम मिल गया.

विपक्षी सदस्यों के सदन में प्रवेश करने से पहले मिली नकदी कुछ समय के लिए ध्यान का केंद्र बन गई. बाद में पुष्टि हुई कि ये नोट पीटीआई के सांसद मुहम्मद इकबाल अफरीदी के थे, जिन्होंने बाद इन्हें वापस ले लिया.

इस मजाक से कुछ मिनटों के लिए ध्यान विधायी एजेंडे से हटकर हास्यपूर्ण प्रकरण पर चला गया, जिसमें विधायक भी हंसी-मजाक में शामिल हो गए और स्पीकर के इस मजाक को लेकर  मुस्कुराने लगे.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो
सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. एक्स पर @GYdv28 नाम के हैंडल से ये वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो के साथ एक कैप्शन भी दिया है, जो वीडियो की पूरी कहानी कहता है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है - पाकिस्तान के Assembly में अध्यक्ष ने कुछ पैसा दिखाकर कहा कि ये किसी के पैसे गिर गए है, जिनका है हाथ खड़ा करे.अब जितने पैसे नहीं थे उतने से अधिक सांसदों ने पैसे लेने के लिए अपना हाथ खड़ा कर दिया.

