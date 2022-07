सड़क पर 2 मॉडल कर रही थीं KISS, भड़की महिला, कराया दोनों को अलग!

दो महिला मॉडल्स को सड़क पर किस करता देख एक नन को गुस्सा आ गया. उन्होंने दोनों मॉडल्स को अलग किया और उन्हें डांटते हुए कहा कि यह शैतान का काम है.

मामला इटली का है. नेपल्स की सड़कों पर एक मैगजीन के लिए फोटोशूट चल रहा था. फोटो के लिए सेरेना डी फेरारी और ब्रिटॉन कायशन विल्सन एक-दूसरे को सड़क किनारे किस कर रही थीं. इसी बीच वहां एक Nun पहुंच गईं.

नन ने दोनों मॉडल्स को अलग किया और चिल्लाते हुए कहा- तुमलोग यह क्या कर रहे हो? यह शैतान का काम है. नन के गुस्से को देख कर दोनों मॉडल्स हंसने लगीं.

यह दोनों मॉडल्स इटली के पॉपुलर टीवी सीरीज Mare Fuori की स्टार हैं. वे दोनों वहां Not Yet magazine के एक शूट के लिए गई थीं. कैमरा क्रू और दोनों महिलाओं को फटकारने के बाद नन ने वहां से जाते हुए कहा- Jesus, Joseph and Mary.

सेरेना ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर इस घटना की एक फोटो शेयर की और लिखा- भगवान LGBT को प्यार नहीं करते. लंदन में जन्मी 19 साल की ब्रिटॉन ने भी घटना की फोटो अपने फीड में शेयर की है.

Arcigay नाम के एक लोकल Gay कम्युनिटी के एंटोनेलो सन्नीनो ने कहा- नन ने एक होमोफोबिक हरकत की है, लेकिन कम से कम वह एग्रेसिव नहीं थीं. अगर अब भी पुराना युग चल रहा होता तो नन का गुस्सा जायज माना जा सकता था.

स्थानीय पुजारी फादर सल्वाटोर गिउलिआनो ने कहा- चर्च हमेशा अपने विचारों को अपडेट करते रहता है. लेकिन हमारे समाज में कुछ ओल्ड जेनरेशन के भी लोग हैं, जिन्हें नए बदलावों के बारे में पता नहीं होगा.

हाल के सालों में कैथोलिक चर्च ने सेम सेक्स रिलेशनशिप को लेकर अपने विचार बदले हैं. लेकिन चर्च की टीचिंग कहती है कि सेम सेक्स कपल के बीच सेक्स एक तरह का 'mortal sin' है.