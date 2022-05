राहुल का Video वायरल हुआ तो महुआ मोइत्रा बोलीं- 'BJP वाले चाय की केतली से बीयर पीते हैं'

नेपाल दौरे पर गए राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है. जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. जहां बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी के वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है. इन सबके बीच अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने BJP पर निशाना साधा है.

महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि प्राइवेट टाइम में यदि कोई नाइटक्लब या शादी में जाता है तो कैसे किसी दूसरे शख्स का इससे लेना-देना हो सकता है? फिर चाहे नाइटक्लब/शादी में जाने वाला शख्स राहुल गांधी हो या फिर कोई आम आदमी.

टीएमसी सांसद ने आगे कहा कि BJP के बीमार ट्रोल इंचार्ज को वही करना चाहिए जो वे सबसे अच्छा करते हैं. वे दोहरे चरित्र वाला जीवन जीते हैं, जैसे- चाय की केतली में बीयर रखना.

How on earth is it anybody’s business whether @RahulGandhi or anybody else is in nightclub or at wedding in private time?



Sick @BJP trolls in charge should stick to doing what they do best- leading double lives with beer in teapots.