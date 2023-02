भारत में अक्‍सर वैवाहिक समारोह के वीडियो चंद घंटों के अंदर वायरल हो जाते हैं. कई बार इनकी वजह होती है दूल्‍हा या दुल्‍हन का अनोखा अंदाज या कई मर्तबा शादी में हुआ कुछ अजब-गजब कारनामा. ऐसा ही शादी से जुड़ा एक वीडियो चर्चा में है. जहां दूल्‍हा भुवन सरोगी ने अपने रिश्‍तेदारों को बारात में ले जाने के लिए लिए पूरी फ्लाइट बुक कर ली. कई लोग दूल्‍हे की वाहवाही कर रहे हैं.



दूल्‍हा भुवन के इंस्‍टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक, वह MAKHAYO में को-फाउंडर हैं. फोटोग्राफी उनकी हॉबी है. बहरहाल, बात वायरल वीडियो की. इस वीडियो को The Shubh Wedding नाम के इंस्‍टाग्राम पेज से शेयर किया गया है. वीडियो का कैप्‍शन है- पहला दिन: दुल्‍हन शगुन को लाने के लिए यात्रा की जा रही है (Day 1: Ride to get @drolia_shagun home).

इस वीडियो के बैकग्राउंड में 'कुछ कुछ होता है' फिल्‍म का सॉन्‍ग 'साजन जी घर आए' बज रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि पूरी फ्लाइट में बाराती बैठे हैं. जो काफी खुश नजर आ रहे हैं. वीडियो के आखिरी हिस्‍से में दूल्‍हा भुवन दिखे. उन्‍होंने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है. वीडियो को 18 लाख से अधिक व्‍यूज मिले हैं.

एक दूसरे फोटो को शादी स्‍पर्श (Shaadi sparsh) ने शेयर किया जहां ये दोनों कपल एक साथ दिख रहे हैं.

'मेरे परिवार वाले इस लायक नहीं'

वीडियो वायरल होने के बाद लोग भी खूब मजेदार कमेंट कर रहे हैं. श्रुति नाम की यूजर ने मजाकिया लहजे में लिखा- मेरे परिवार वाले इस चीज के लायक नहीं हैं. सम‍िक्ष्‍या ने लिखा- बस लाइफ में इतना पैसा चाहिए. वहीं कुछ यूजर ऐसे भी थे, जिन्‍होंने कहा कि अगर एक साथ इतनी बुकिंग हुई होगी तो बारात ज्‍यादा महंगी नहीं पड़ी होगी.

वहीं, एक अन्‍य यूजर ने लिखा- फ्री के काम में रिश्‍तेदार सबसे आगे रहते हैं. वहीं एक शख्‍स ने लिखा- फूफा जी सबसे आखिरी सीट पर हैं.