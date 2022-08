युवती ने अपने 40 भाई-बहनों को ढूंढ निकाला, पिता करते थे स्पर्म डोनेट!

अमेरिका के लॉस एंजेलिस की रहने वाली एक लड़की ने कहा है कि उनके 40 भाई-बहन हैं. उनके पिता स्पर्म डोनर रह चुके हैं. इसकी वजह से उनके कुल भाई-बहनों की संख्या 100 भी हो सकती है.

क्रिस्‍टा बिल्‍टन ने अपनी जिंदगी से जुडे़ कई अहम राज का खुलासा एक किताब में किया है. किताब का नाम है- 'A Normal Family: The Surprising Truth About My Crazy Childhood'. क्रिस्‍टा का कहना है कि उनके 100 से भी ज्‍यादा 'सीक्रेट' भाई-बहन हो सकते हैं, क्योंकि उनके पिता स्‍पर्म डोनर रह चुके हैं.

क्रिस्‍टा ने आशंका जताई कि हो सकता है कि 'गलती' से वह अपने सौतेले भाई के साथ डेट पर चली गई हों. क्रिस्‍टा अब शादीशुदा हैं, उन्‍होंने ब्रिटिश पत्रकार से शादी की है.

क्रिस्‍टा कहती हैं कि जब वह 23 साल की हुईं तो पता चला कि उनके पिता जेफ्री हैरिसन उनके अलावा भी कई लोगों के पिता हैं. जेफ्री स्‍पर्म डोनर रह चुके हैं. जेफ्री ने क्रिस्‍टा की मां डेब्रा को 1980 के दशक में स्‍पर्म डोनेट किया था. मां डेब्रा ने ही क्रिस्‍टा को उनके पिता के बारे में बताया था.

क्रिस्‍टा के मुताबिक- 'ये उस समय की बात है जब स्‍पर्म डोनेशन पर रेगुलेशन नहीं था. उनकी मां लेस्बियन थीं. उन्‍हें शराब पीने और ड्रग्‍स की लत लगी हुई थी. यही वजह थी कि उनकी और बहन कैथन की परवरिश अच्छे तरीके से नहीं हुई.

क्रिस्‍टा ने अपनी जिंदगी से जुड़े तमाम अनुभवों को किताब में संजोया है. क्रिस्‍टा कहती हैं कि वह अपने 40 भाई-बहनों को जानती हैं. लेकिन कुल भाई-बहनों की संख्‍या 100 से भी ज्‍यादा हो सकती है. वह अपने पिता से भी कई दफा मिली हैं. लेकिन, क्रिस्‍टा का कहना है कि उनके पिता का व्‍यवहार काफी अजीब रहता है.