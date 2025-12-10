मुखौटा लगाकर फर्जी अटेंडेंस बना रहे सरकारी स्टाफ... यहां अलग ही लेवल पर चल रहा फ्रॉड

चीन में सरकारी कर्मचारी चेहरे की पहचान को दरकिनार करने के लिए मुखौटा लगा रहे हैं. इसका इस्तेमाल कर ये खुद व अपने साथी सरकारी कर्मियों को काम से छुट्टी दिलवा रहे हैं.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय स्तर पर सरकारी कर्मचारियों ने हाजिरी प्रणाली को दरकिनार करने के लिए सहकर्मियों के चेहरों के कलर प्रिंटआउट बनाए, फिर इसे चेहरे पर लगाकर फेशियल रिकॉग्निशन मशीन के सामने खड़े हो गए. इस तरह आराम से उनका अटेंडेंस बन गया. ऐसा कर सरकारी कर्मचारी बारी-बारी से एक दूसरे को छुट्टी दिलवा दे रहे हैं.

साथियों के चेहरे वाले मुखौटे लगाकर बना रहे अटेंडेंस

चीन में एक पड़ोस समिति के कर्मचारियों ने अपने सहयोगियों के चेहरों की तस्वीरें प्रिंट करके और उन्हें मास्क के रूप में इस्तेमाल करके चेहरे की पहचान करने वाली अटेंडेंस प्रणाली को दरकिनार करने का सहारा लिया. इस घटना का वीडियो जब वायरल हुआ तो एक अलग ही लेवल का फ्रॉड देख लोग हैरान रह गए.

वेनझोउ सिटी डेली के अनुसार, पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के वेनझोउ शहर में ली नाम के एक शख्स ने समिति के कई कर्मचारियों के खिलाफ ऐसे फेस मास्क का इस्तेमाल करके काम से बचने की शिकायत दर्ज कराई.

एक शख्स ने की सरकारी कर्मचारियों के इस फर्जीवाड़े की शिकायत

ली ने कहा कि समिति के सचिवालय के एक सदस्य ने कर्मचारियों के एक ग्रुप के चेहरे की पहचान वाले मुखौटों से अटेंडेंस प्रणाली में धोखाधड़ी की.उसने अपने सहकर्मियों के चेहरों का कलर प्रिंट आउट निकाकर उससे मास्क बनाए.फिर मास्क पहन कर एक व्यक्ति ने कई लोगों के लिए हाजिरी लगाई.

ऐसा करते हुए उस शख्स की सारी हरकत चेक-इन मशीन के ऊपर लगे निगरानी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. हालांकि, यह मालूम नहीं है कि कितने कर्मचारियों का उस शख्स ने फर्जी तरीके से अटेंडेंस लगाया था.

