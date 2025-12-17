5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है और इसने भारत में 350 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है. आदित्य धर की इस एक्शन फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन जैसे कलाकार हैं. दर्शक इस फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इसका जश्न मनाया जा रहा है. रणवीर सिंह के किरदार 'हमजा अली मजारी' (जस्किरात सिंह के नाम से भी जाना जाता है) से प्रेरित होकर, इन्फ्लुएंसर्स और फैंस ऐसे अनोखे वीडियो शेयर कर रहे हैं जिनमें कल्पना की गई है कि अगर वे पाकिस्तान में अपने पहले दिन रॉ एजेंट होते तो क्या होता.
सोशल मीडिया पर छाया हुआ धुरंधर मीम्स
धुरंधर मीम्स सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. एक एक्स पोस्ट में आप देख सकते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर सड़क किनारे की एक दुकान पर चाय पीते हुए नजर आ रहा है. जब पेमेंट का समय आता है, तो वह बड़े ही सहज अंदाज में 'भैया स्कैनर देना' कहकर क्यूआर कोड मांगता है.
यह क्लिप पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए एक मजेदार पंच लाइन पेश करती है और साथ ही यह भी दिखाती है कि भारत में छोटी-छोटी चाय की दुकानों पर भी डिजिटल पेमेंट कितना आम हो गया है.
कई चीजों को उजागर कर रही रील
डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अंकिता सहगल द्वारा शेयर की गई एक और वायरल रील में आप देख सकते हैं कि अगर उन्हें गुप्त रूप से रॉ एजेंट बनाकर भेजा जाता तो कितनी जल्दी उनकी पोल खुल जाती. क्लिप में, एक बुजुर्ग पाकिस्तानी महिला उन्हें बिरयानी देती है.
अंकिता विनम्रता से मना कर देती हैं और कहती हैं कि वे एकादशी पर चावल नहीं खातीं, जो कई हिंदुओं में आम बात है. यही पल वीडियो का मेन पॉइंट बन जाता है, जो दिखाता है कि सांस्कृतिक आदतें किस तरह सब कुछ उजागर कर सकती हैं.
बड़ों के प्रति सम्मान दिखाने और आशीर्वाद लेने का यह पारंपरिक हिंदू तरीका उसे तुरंत एक नाकाम अंडरकवर एजेंट के रूप में उजागर कर देता है. रॉ एजेंट, भारतीय टीवी की आदतें एक और वीडियो में एक इन्फ्लुएंसर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में रॉ एजेंट के रूप में बैठा दिखाई देता है.
जैसे ही वह खाना शुरू करता है, वह अचानक रुक जाता है, अपना फोन निकालता है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलाता है, जो भारत के सबसे लोकप्रिय टेलीविजन शो में से एक है और 2008 से चल रहा है. यह क्लिप इस बात पर व्यंग्य करती है कि भारतीय टीवी देखने की आदतें दैनिक जीवन में कितनी गहराई से समाई हुई हैं.
एक मजेदार मोड़ पर यह मज़ाक पूरी तरह खुलकर सामने आ जाता है. एक और इन्फ्लुएंसर ने सवाल-जवाब के जरिये इस हंसी-मजाक को आगे बढ़ाया. उसने बताया कि वह हैदराबाद, पाकिस्तान से है, अपने पिता की पढ़ाई-लिखाई के बारे में भी बोला और क्रिकेट से जुड़ा मशहूर वाक्य 'बॉयज प्लेड वेल' भी कहा, जिसे हर पाकिस्तानी पहचानता है.
लेकिन जब उससे उसके पिता का नाम पूछा गया, तो उसने बिना सोचे जवाब दिया — 'हिंदुस्तान' यहीं पर पूरा मज़ाक साफ हो गया और यह रील 1947 के बंटवारे पर एक तीखा व्यंग्य बन गई.