scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा 'माय लास्‍ट डे एज स्‍पाय इन पाकिस्‍तान'

फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही है. इसकी सफलता ने ऑनलाइन मजेदार मीम्स का एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है. इन मीम्स में फैंस खुद को पाकिस्तान में रॉ एजेंट के रूप में कल्पना करते हुए नजर आ रहे हैं. ये क्लिप सांस्कृतिक अंतरों और रोजमर्रा की आदतों को उजागर करते हैं, जिनसे उनकी पोल खुल सकती है.

Advertisement
X
फिल्म धुरंधर से प्रेरित मीम्स और रील्स इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. (Photo: X/ @TheSarcastica)
फिल्म धुरंधर से प्रेरित मीम्स और रील्स इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. (Photo: X/ @TheSarcastica)

5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है और इसने भारत में 350 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है. आदित्य धर की इस एक्शन फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन जैसे कलाकार हैं. दर्शक इस फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इसका जश्न मनाया जा रहा है. रणवीर सिंह के किरदार 'हमजा अली मजारी' (जस्किरात सिंह के नाम से भी जाना जाता है) से प्रेरित होकर, इन्फ्लुएंसर्स और फैंस ऐसे अनोखे वीडियो शेयर कर रहे हैं जिनमें कल्पना की गई है कि अगर वे पाकिस्तान में अपने पहले दिन रॉ एजेंट होते तो क्या होता.

सोशल मीडिया पर छाया हुआ धुरंधर मीम्स 
धुरंधर मीम्स सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.  एक एक्स पोस्ट में आप देख सकते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर सड़क किनारे की एक दुकान पर चाय पीते हुए नजर आ रहा है. जब पेमेंट का समय आता है, तो वह बड़े ही सहज अंदाज में 'भैया स्कैनर देना' कहकर क्यूआर कोड मांगता है.

यह क्लिप पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए एक मजेदार पंच लाइन पेश करती है और साथ ही यह भी दिखाती है कि भारत में छोटी-छोटी चाय की दुकानों पर भी डिजिटल पेमेंट कितना आम हो गया है.

कई चीजों को उजागर कर रही रील
डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अंकिता सहगल द्वारा शेयर की गई एक और वायरल रील में आप देख सकते हैं कि अगर उन्हें गुप्त रूप से रॉ एजेंट बनाकर भेजा जाता तो कितनी जल्दी उनकी पोल खुल जाती. क्लिप में, एक बुजुर्ग पाकिस्तानी महिला उन्हें बिरयानी देती है.

Advertisement

अंकिता विनम्रता से मना कर देती हैं और कहती हैं कि वे एकादशी पर चावल नहीं खातीं, जो कई हिंदुओं में आम बात है. यही पल वीडियो का मेन पॉइंट बन जाता है, जो दिखाता है कि सांस्कृतिक आदतें किस तरह सब कुछ उजागर कर सकती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

बड़ों के प्रति सम्मान दिखाने और आशीर्वाद लेने का यह पारंपरिक हिंदू तरीका उसे तुरंत एक नाकाम अंडरकवर एजेंट के रूप में उजागर कर देता है. रॉ एजेंट, भारतीय टीवी की आदतें एक और वीडियो में एक इन्फ्लुएंसर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में रॉ एजेंट के रूप में बैठा दिखाई देता है.

जैसे ही वह खाना शुरू करता है, वह अचानक रुक जाता है, अपना फोन निकालता है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलाता है, जो भारत के सबसे लोकप्रिय टेलीविजन शो में से एक है और 2008 से चल रहा है. यह क्लिप इस बात पर व्यंग्य करती है कि भारतीय टीवी देखने की आदतें दैनिक जीवन में कितनी गहराई से समाई हुई हैं.

Advertisement

एक मजेदार मोड़ पर यह मज़ाक पूरी तरह खुलकर सामने आ जाता है. एक और इन्फ्लुएंसर ने सवाल-जवाब के जरिये इस हंसी-मजाक को आगे बढ़ाया. उसने बताया कि वह हैदराबाद, पाकिस्तान से है, अपने पिता की पढ़ाई-लिखाई के बारे में भी बोला और क्रिकेट से जुड़ा मशहूर वाक्य 'बॉयज प्लेड वेल' भी कहा, जिसे हर पाकिस्तानी पहचानता है.

लेकिन जब उससे उसके पिता का नाम पूछा गया, तो उसने बिना सोचे जवाब दिया — 'हिंदुस्तान' यहीं पर पूरा मज़ाक साफ हो गया और यह रील 1947 के बंटवारे पर एक तीखा व्यंग्य बन गई.


 

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी द्वारा बीमारी और आकस्मिक छुट्टी खत्म करने के फैसले से कर्मचारियों में नाराजगी फैल गई है. ( Photo: Pixabay )
सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट होने पर मिलेगी छुट्टी...कंपनी ने खत्म किया कैजुअल-सीक लीव 
एक भारतीय युवक ने बताया कि कई लोग आर्थिक रूप से सफल होने के बावजूद भारत लौटने से हिचकते हैं. ( Photo: Representational)
कई लोग विदेश में बस जाते हैं, भारत क्यों नहीं लौटते? कनाडा में रहने वाले NRI का पोस्ट वायरल 
एक कर्मचारी द्वारा अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताने के लिए की गई छुट्टी की सच्ची अर्जी वायरल हो गई है. (Photo: Viren Khuller/LinkedIn)
गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताने के लिए एंप्लॉयी ने मांगी छुट्टी, मैनेजर का रिप्लाई वायरल 
Hidden door behind wall
95 साल पुराने घर में मिला खुफिया दरवाजा, कपल ने खोला तो अंदर मिली ये चीजें 
Blinkit delivery agent viral video
'एक डिलीवरी के मिले 15 रुपये', Blinkit एजेंट ने बताई पूरे दिन की कमाई, वीडियो वायरल 
aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement