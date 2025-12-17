5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है और इसने भारत में 350 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है. आदित्य धर की इस एक्शन फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन जैसे कलाकार हैं. दर्शक इस फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इसका जश्न मनाया जा रहा है. रणवीर सिंह के किरदार 'हमजा अली मजारी' (जस्किरात सिंह के नाम से भी जाना जाता है) से प्रेरित होकर, इन्फ्लुएंसर्स और फैंस ऐसे अनोखे वीडियो शेयर कर रहे हैं जिनमें कल्पना की गई है कि अगर वे पाकिस्तान में अपने पहले दिन रॉ एजेंट होते तो क्या होता. और पढ़ें 10. Pakistani spy in India 🔥😭 pic.twitter.com/dtDZiPdqpx — Shilpa (@shilpa_cn) December 15, 2025 सोशल मीडिया पर छाया हुआ धुरंधर मीम्स

धुरंधर मीम्स सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. एक एक्स पोस्ट में आप देख सकते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर सड़क किनारे की एक दुकान पर चाय पीते हुए नजर आ रहा है. जब पेमेंट का समय आता है, तो वह बड़े ही सहज अंदाज में 'भैया स्कैनर देना' कहकर क्यूआर कोड मांगता है.



"My first day as RAW agent in Pakistan" Hilarious memes..🔥😂



1. pic.twitter.com/E3U9GoXVqw 'लोग पाकिस्तान में देख रहे भारतीय शो'

वीडियो में, एक इन्फ्लुएंसर अक्षय खन्ना द्वारा निभाए गए किरदार रहमान डकैत से पहली बार मिलने की कल्पना करता है. 'सलाम वालेकुम' कहने के बजाय, वह उनके पैर छूने के लिए झुक जाता है. यह क्लिप पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए एक मजेदार पंच लाइन पेश करती है और साथ ही यह भी दिखाती है कि भारत में छोटी-छोटी चाय की दुकानों पर भी डिजिटल पेमेंट कितना आम हो गया है.



Hilarious thread : pic.twitter.com/XvyBN5c6TC — Rahi🍁 (@TheSarcastica) December 16, 2025 कई चीजों को उजागर कर रही रील

कई चीजों को उजागर कर रही रील

डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अंकिता सहगल द्वारा शेयर की गई एक और वायरल रील में आप देख सकते हैं कि अगर उन्हें गुप्त रूप से रॉ एजेंट बनाकर भेजा जाता तो कितनी जल्दी उनकी पोल खुल जाती. क्लिप में, एक बुजुर्ग पाकिस्तानी महिला उन्हें बिरयानी देती है. अंकिता विनम्रता से मना कर देती हैं और कहती हैं कि वे एकादशी पर चावल नहीं खातीं, जो कई हिंदुओं में आम बात है. यही पल वीडियो का मेन पॉइंट बन जाता है, जो दिखाता है कि सांस्कृतिक आदतें किस तरह सब कुछ उजागर कर सकती हैं.

First day as a Spy in Pakistan 😅 pic.twitter.com/w9tyIUglUB — Jo Kar (@i_am_gustakh) December 16, 2025

बड़ों के प्रति सम्मान दिखाने और आशीर्वाद लेने का यह पारंपरिक हिंदू तरीका उसे तुरंत एक नाकाम अंडरकवर एजेंट के रूप में उजागर कर देता है. रॉ एजेंट, भारतीय टीवी की आदतें एक और वीडियो में एक इन्फ्लुएंसर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में रॉ एजेंट के रूप में बैठा दिखाई देता है.

जैसे ही वह खाना शुरू करता है, वह अचानक रुक जाता है, अपना फोन निकालता है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलाता है, जो भारत के सबसे लोकप्रिय टेलीविजन शो में से एक है और 2008 से चल रहा है. यह क्लिप इस बात पर व्यंग्य करती है कि भारतीय टीवी देखने की आदतें दैनिक जीवन में कितनी गहराई से समाई हुई हैं.

First day as a spy in Pakistan 😂 #TrendingNow pic.twitter.com/jQqkXpXjZA — Aashish srivastava™ (@Aashish_delhi) December 16, 2025

एक मजेदार मोड़ पर यह मज़ाक पूरी तरह खुलकर सामने आ जाता है. एक और इन्फ्लुएंसर ने सवाल-जवाब के जरिये इस हंसी-मजाक को आगे बढ़ाया. उसने बताया कि वह हैदराबाद, पाकिस्तान से है, अपने पिता की पढ़ाई-लिखाई के बारे में भी बोला और क्रिकेट से जुड़ा मशहूर वाक्य 'बॉयज प्लेड वेल' भी कहा, जिसे हर पाकिस्तानी पहचानता है.

लेकिन जब उससे उसके पिता का नाम पूछा गया, तो उसने बिना सोचे जवाब दिया — 'हिंदुस्तान' यहीं पर पूरा मज़ाक साफ हो गया और यह रील 1947 के बंटवारे पर एक तीखा व्यंग्य बन गई.



