सिर्फ घूमना नहीं, अब सोकर मनाएं छुट्टी,'स्लीप टूरिज्म' के बेस्ट हैं ये डेस्टिनेशन

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी और गहरी नींद पाना किसी लग्जरी से कम नहीं है. क्योंकि तनाव और चिंता ने हमारी रातों की नींद छीन लेती है. इसी जरूरत को समझते हुए, भारत में 'स्लीप टूरिज्म' तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां छुट्टियां सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि शरीर और मन को पूरी तरह आराम देने और खोई हुई नींद वापस पाने के लिए मनाई जाती हैं.

अगर आप भी ऐसे ही थके-हारे घुमक्कड़ हैं, जो सिर्फ सुकून और गहरी नींद चाहते हैं, तो भारत के कुछ चुनिंदा लग्जरी पर्यटन स्थल आपकी छुट्टियों को एक नया आयाम दे सकते हैं. ये जगहें अपने शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता के कारण 'डीप रेस्ट' के लिए एकदम सही हैं.

भारत के शीर्ष 'निद्रा पर्यटन स्थल'

गोवा: समुद्री हवाओं में झपकी का आनंद गोवा सिर्फ पार्टियों और समुद्र तटों के लिए नहीं है, बल्कि अब यह आराम की तलाश कर रहे लोगों का भी नया ठिकाना बन रहा है. यहां के शांत बीच रिसॉर्ट्स में समुद्री हवाओं की लय में दोपहर की झपकी लेना और सुकून भरे माहौल में सुस्ताना, आपको पूरी तरह से तनावमुक्त होने में मदद करता है. यहां की धीमी गति, शरीर को प्राकृतिक रूप से आराम करने का समय देती है.

पहलगाम, कश्मीर: नदी की कलकल में खोई हुई नींद अगर आपको सोने के लिए पूरी शांति चाहिए, तो कश्मीर का पहलगाम आपके लिए स्वर्ग है. यहां की बर्फीली चोटियों के बीच, नदी के किनारे बने लग्जरी होमस्टे में ठहरने का अनुभव अनमोल है. इतना ही नहीं यहां नदी के पानी की हल्की कलकल की आवाज एक प्राकृतिक 'व्हाइट नॉइ' का काम करती है, जो आपको शांत और आरामदायक रातों की ओर ले जाती है.

कूर्ग, कर्नाटक: कॉफी बागान की खुशबू में विश्राम कर्नाटक का कूर्ग एक ऐसा स्थान है, जहां की धुंध से ढकी पहाड़ियां और शांत कॉफी के बागान अपने आप में एक आरामदायक माहौल बनाते हैं. यहां के रिजॉर्ट्स और होमस्टे शांतिपूर्ण विश्राम के लिए अच्छे माने जाते हैं. ये जगह कॉफी की भीनी-भीनी खुशबू और प्राकृतिक हरियाली के बीच बिताया गया समय गहन विश्राम और सुकून भरी नींद के लिए एक बेहतरीन है.

ऋषिकेश, उत्तराखंड: योग और आयुर्वेद का सहारा योग और ध्यान की राजधानी ऋषिकेश, शरीर और मन के उपचार पर जोर देती है. यहां योग, ध्यान और विभिन्न आयुर्वेदिक उपचारों के माध्यम से एक शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है. इतना ही नहीं यहां छुट्टियों में स्वास्थ्य और नींद एक साथ चलते हैं. यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो नींद की समस्या को प्राकृतिक और आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करना चाहते हैं.

वायनाड, केरल: प्रकृति की गोद में तनाव मुक्ति केरल का वायनाड घने जंगल, शांत वातावरण और उपकरणों से दूर रहने का अवसर देता है. प्रकृति के करीब होने और शहरी जीवन के शोर से दूर रहने के कारण यह जगह एक तनाव मुक्त पलायन के लिए अच्छा स्थान है. इसके अलावा यहां की हरी-भरी चुप्पी और ताजी हवा नींद की क्वालिटी को बढ़ाती है और गहरी विश्राम देती है.

