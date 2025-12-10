scorecardresearch
 
US के नए वीजा नियम से भारतीयों में खौफ, सोशल मीडिया पोस्ट बन सकते हैं मुसीबत

अमेरिका ने वीज़ा नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए सोशल मीडिया को जांच का हिस्सा बना दिया है. इसका सबसे बड़ा असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर माना जा रहा है, इसलिए वीजा अप्लाई करने वालों में चिंता बढ़ी है.

H-1B वालों का इंस्टा-फेसबुक होगा चेक (Photo: ITG)
अमेरिका ने वीजा के नियम बदल दिए हैं और नया नियम सीधा लोगों की सोशल मीडिया प्रोफाइल से जुड़ा है. अब H-1B वीजा लेने वाले, या पहले से काम कर रहे लोग और उनके परिवार तक, वीजा जांच में अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर (X) और लिंक्डइन को पब्लिक रखना होगा. मतलब, अमेरिकी अधिकारी आपके पुराने पोस्ट, फोटो, कमेंट, यहां तक कि आपका रिज्यूमे भी चेक कर सकते हैं. इसी वजह से भारतीय वीजा आवेदकों में डर फैल गया है क्योंकि H-1B वीजा में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की होती है.

सबसे ज्यादा भारतीयों पर होगा असर

यह नया नियम खासकर भारतीयों को टेंशन दे रहा है, क्योंकि अमेरिका में हाई-स्किल्ड वीजा (H-1B) लेने वालों में 70% से ज्यादा और H-4 EAD धारकों में 90% तक भारतीय हैं. यानी, यह नियम सीधे हमारे लाखों भाई-बहनों के करियर, लोन और बच्चों की पढ़ाई पर असर डालेगा. 15 दिसंबर से लागू हो रहे इस नियम के तहत, चाहे आप पहली बार वीजा अप्लाई कर रहे हों या उसे रिन्यू करा रहे हों, आपको अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को पब्लिक करना होगा. वीजा अधिकारी अब आराम से X (ट्विटर), इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसी साइट्स पर आपके पब्लिक पोस्ट की जांच करेंगे.

इमिग्रेशन वकीलों का कहना है कि लोगों में डर बैठ गया है. जरा सोचिए, आपने मजाक में कोई पॉलिटिकल मीम शेयर किया हो, या किसी टॉपिक पर हल्की-फुल्की टिप्पणी कर दी हो, या फिर रिज्यूमे में कोई छोटी-सी डिटेल ठीक से न लिखी हो, बस इतनी-सी बात भी आपके वीजा में रुकावट पैदा कर सकती है. अब तो टेक कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों को सलाह देना शुरू कर दिया है कि वे अपनी सोशल प्रोफाइल की ऑडिटिंग कर लें और फालतू की चीजों से दूर रहें.

यह भी पढ़ें: पुतिन के दौरे पर भारत का तोहफा, रूसी नागरिकों को फ्री मिलेगा 30 दिन का ई-टूरिस्ट वीजा

अचानक इंटरव्यू रद्द और डेढ़ साल की लंबी वेटिंग

इस नए नियम के आने से जमीन पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, हैदराबाद और चेन्नई जैसे भारतीय दूतावासों में वीजा इंटरव्यू की तारीखें अचानक रद्द कर दी गई हैं. जिन लोगों के इंटरव्यू दिसंबर में होने थे, उन्हें अब मार्च 2026 की तारीखें दी गई हैं. सोचिए, जो लोग नई नौकरी शुरू करने वाले थे, या शादी या माता-पिता से मिलने घर आए थे, उनके लिए डेढ़ साल से भी ज्यादा की ये वेटिंग किसी सदमे से कम नहीं है.

अब न तो वे नई नौकरी जॉइन कर पाएंगे और न ही अपने परिवार के पास वापस जा पाएंगे. इमिग्रेशन वकील स्टीवन ब्राउन ने भी इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि 'मिशन इंडिया' ने आने वाले हफ्तों के कई अपॉइंटमेंट रद्द किए हैं और उन्हें सोशल मीडिया जांच के लिए आगे बढ़ाया गया है.

US Visa Rules

अमेरिकी दूतावास की तरफ से सख्त चेतावनी

वीजा आवेदकों की इस परेशानी के बीच, भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक जरूरी सूचना जारी की है. दूतावास ने X पर पोस्ट करके साफ-साफ कहा है कि अगर आपको ईमेल से पता चला है कि आपकी इंटरव्यू की तारीख बदल गई है (रीशेड्यूल हो गई है), तो गलती से भी अपनी पुरानी तारीख पर दूतावास या वाणिज्य दूतावास मत आ जाना. अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति अपनी पुरानी निर्धारित तारीख पर आएगा, उसे गेट पर ही अंदर आने से मना कर दिया जाएगा. यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब वीजा इंटरव्यू के लिए पहले से ही महीनों की लंबी वेटिंग चल रही है.

यह भी पढ़ें: फ्लाइट कैंसिल होने पर क्या करें, ये 5 'प्लान-B' आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे

H-1B visa rule

क्यों लागू हुआ ये नियम? अमेरिका का जवाब

अमेरिकी विदेश विभाग ने इस सख्त पॉलिसी का बचाव 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का हवाला देकर किया है. उनका कहना है कि वीजा से जुड़ा हर फैसला अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ा है. यह नया नियम पहले छात्रों और एक्सचेंज विज़िटर्स के लिए था, जिसे अब H-1B और H-4 वीजा धारकों तक बढ़ा दिया गया है.

विभाग ने साफ किया है कि आवेदकों को अपनी सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल को पब्लिक रखना होगा ताकि अधिकारी उनकी जांच कर सकें. दिशानिर्देश में विभाग ने कहा है कि, "अमेरिकी वीजा एक विशेषाधिकार है, कोई अधिकार नहीं." उनका मकसद साफ है, जांच से यह सुनिश्चित करना है कि देश में प्रवेश करने वाले लोगों का इरादा 'अमेरिकियों और हमारे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने का न हो.' यानी, अगर सोशल मीडिया पर कुछ भी संदिग्ध मिला, तो वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा.

---- समाप्त ----
