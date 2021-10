Tech Wrap: यहां जानें शनिवार की 5 बड़ी खबरें, ऐसा रहा टेक जगत का हाल

यहां जानें दिनभर क्या रहा टेक जगत का हाल. हम यहां आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया की 5 बड़ी खबरें दे रहे हैं, नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर विस्तार से पढ़ सकते हैं हमारी पूरी खबर...

Flipkart दिवाली सेल 17 अक्टूबर से होगी शुरू, स्मार्टफोन, स्मार्ट TV पर जानें डील्स

Flipkart की बिग बिलियन डेज सेल हाल ही में खत्म हुई है और अब कंपनी कल यानी 17 अक्टूबर से बिग दिवाली सेल का आयोजन करने जा रही है. फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स के लिए ये सेल लाइव है. लेकिन, बाकी के ग्राहकों के लिए सेल की शुरुआत 17 अक्टूबर (आज रात 12 बजे) से होगी. सेल के दौरान ग्राहकों को ढेरों कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर डील्स और डिस्काउंट मिलेंगे. फिलहाल हम यहां आपको कुछ बेस्ट डील्स और ऑफर्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

Nothing अगले साल लॉन्च कर सकता है अपना पहला फोन, पावर बैंक भी हो सकता है पेश

Carl Pie की कंपनी Nothing ने इस साल की शुरुआत में दुनियाभर में अपना प्रोडक्ट Nothing Ear 1 को लॉन्च किया था. इसमें ना केवल ANC जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए थे. बल्कि यूनिक ट्रांसपेरेंट डिजाइन भी दिया गया था. इस प्रोडक्ट से कंपनी को काफी सफलता भी मिली. कंपनी ने दो महीने के भीतर ही 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर दिए. अब Nothing Phone को लेकर खबर आई है.

WhatsApp में काफी इंतजार के बाद आया ये फीचर, अब आपका डेटा रहेगा ज्यादा सेफ

WhatApp ने चैट बैकअप्स के लिए भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन रोलआउट करना शुरू कर दिया है. इसे ग्लोबली एंड्रॉयड और iOS दोनों ही यूजर्स को दिया जा रहा है. चैट बैकअप्स के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन आने से अब iCloud या गूगल ड्राइव में बैकअप हुए डेटा सेफ रहेंगे. यानी डेटा को अब गूगल और Apple भी नहीं एक्सेस कर पाएंगे.

BSNL इन ग्राहकों को 4 महीने तक दे रहा है फ्री ब्रॉडबैंड सर्विस, जानें डिटेल

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अपने भारत फाइबर और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (DSL) ग्राहकों को चार महीने तक के लिए फ्री ब्रॉडबैंड सर्विस दे रहा है. साथ ही ऑफर का फायदा देशभर के BSNL लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड ओवर Wi-Fi (BBoWiFi) सब्सक्राइबर्स को भी दिया जा रहा है.

भारत में इतनी होगी OnePlus 9RT की कीमत, जल्द हो सकता है लॉन्च

OnePlus 9RT की भारतीय कीमत ऑफिशियल लॉन्च से पहले ऑनलाइन तरीके से सामने आई है. इस नए वनप्लस फोन को इसी हफ्ते चीन में लॉन्च किया गया था और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसे भारत में भी लॉन्च किया जाएगा. इसे OnePlus 9R के अपग्रेड के तौर पर लॉन्च किया गया है. ये फोन स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर और 50MP प्राइमरी कैमरा जैसे स्पेसिफिकेशन्स ऑफर करता है.