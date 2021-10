Nothing अगले साल लॉन्च कर सकता है अपना पहला फोन, पावर बैंक भी हो सकता है पेश

Carl Pie की कंपनी Nothing ने इस साल की शुरुआत में दुनियाभर में अपना प्रोडक्ट Nothing Ear 1 को लॉन्च किया था. इसमें ना केवल ANC जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए थे. बल्कि यूनिक ट्रांसपेरेंट डिजाइन भी दिया गया था. इस प्रोडक्ट से कंपनी को काफी सफलता भी मिली. कंपनी ने दो महीने के भीतर ही 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर दिए. अब Nothing Phone को लेकर खबर आई है.

Nothing ने इस साल की शुरुआत में Ear 1 TWS ईयरबड्स को लॉन्च किया. अब कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट एक स्मार्टफोन हो सकता है और इसका नाम Nothing phone रखा जा सकता है. टिप्स्टर मुकुल शर्मा और 91मोबाइल्स के मुताबिक अपकमिंग Nothing Phone अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.

हालांकि, टिप्स्टर ने लॉन्च को लेकर टाइमलाइन नहीं बताई है. फिलहाल इस अपकमिंग फोन के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली है. इतना जरूर है कि इस फोन में क्वॉलकॉम प्रोसेसर देखने को मिल सकता है. क्योंकि, कंपनी ने हाल ही में Nothing के साथ साझेदारी की घोषणा की थी.

कंपनी ने हाल ही में Essential स्मार्टफोन कंपनी का भी अधिग्रहण किया था. हालांकि, ये कंपनी फिलहाल बंद है. Nothing, Essential के मौजूदा ट्रेडमार्क और लोगो वगैरह इस्तेमाल में लाएगा. संभावना ये भी है कि अपकमिंग फोन में Ear 1 की तरह सेमीट्रांसपेरेंट डिजाइन भी देखने को मिल सकता है. हालांकि, कंपनी ने इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा है.

टिप्स्टर ने ये भी दावा किया है कि कंपनी अगले साल Nothing Power (1) नाम से एक नया पावर बैंक भी लॉन्च कर सकती है. साथ ही Nothing Ear 1 की कीमत भी बढ़ने वाली है. कंपनी ने कहा है कि कंपोनेंट्स की कीमत बढ़ने की वजह से Ear 1 की कीमत बढ़ाई जाएगी. फिलहाल इसे 5,499 रुपये में खरीदा जा सकता है.