OnePlus 13s की लॉन्च डेट कंफर्म, भारत में इस दिन होगा लॉन्च

OnePlus 13s के टीजर के बाद अब कंपनी ने लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है. यह हैंडसेट भारत में 5 जून को लॉन्च होगा. यह हैंडसेट एक स्लिम और कॉम्पैक्ट हैंडसेट होगा. इस हैंडसेट में Plus Key फीचर मिलेगा. इसके अलावा कई दमदार फीचर्स आदि देखने को मिल सकते हैं.

OnePlus 13s, OnePlus 13 सीरीज का सबसे सस्ता हैंडसेट होगा. हालांकि अभी तक कंपनी ने की कीमत का ऐलान नहीं किया है. इस हैंडसेट में फ्लैगशिप ग्रेड स्मार्टफोन की परफोर्मेंस और AI फीचर्स मिलेंगे.

OnePlus 13s तीन कलर वेरिएंट में दस्तक देगा, जो Black Velvet, Pink Satin और Green Silk कलर होंगे. यह कलर खासतौर से भारतीय मार्केट के लिए तैयार किए गए हैं.

OnePlus 13s का प्रोसेसर

OnePlus 13s में हाई लेवल परफोर्मेंस देने के लिए Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट का यूज किया जाएगा. इसकी मदद से हैंडसेट को बेहतर परफोर्मेंस, गेमिंग और AI फीचर्स इंटिग्रेशन मिलता है.

मिलेगा Plus Key फीचर

OnePlus 13s में एक नया फीचर देखने को मिलेगा, जिसका नाम Plus Key है. यह अलर्ट स्लाइडर के रूप में काम करेगा, हालांकि यूजर्स चाहें तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं. यूजर्स अपनी जरूरत के मुताबिक, Plus Key की जगह पर साउंड, वाइब्रेशन और Do Not Disturb जैसे ऑप्शन को चुन सकते हैं.

मिलेगी बेहतर सिग्नल कनेक्टिविटी

OnePlus 13s के अंदर यूजर्स को बेहतर सिग्नल कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी . 360 डिग्री एंटीना सिस्टम के साथ 11 एंटीना को दिया गया है, जो बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराएगा.