120Hz AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च हो सकता है POCO का अगला फोन

POCO ग्लोबल ने एक नए पोको फोन की लॉन्चिंग के लिए ट्विटर पर टीजर जारी कर दिया है. हालांकि, इस बारे में कोई खास जानकारी साझा नहीं की गई है.

लेकिन पोको के प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर Angus Kai Ho Ng ने ये सजेस्ट किया है कि अपकमिंग पोको फोन को हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन के साथ लॉन्च किया जाएगा.

फिलहाल किसी भी फीचर की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले पोको फोन में 120Hz AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है.

Um....@POCOGlobal I'm quiet?😏



Recently I've fallen in love with Hz.

Then I found out, POCO love Hz too!#POCOcomingsoon #POCOLeaksKing #EverythingyouneedNothingyoudont pic.twitter.com/GFyzPwASse