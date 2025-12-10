AI, डेटा सेंटर और जॉब्स... माइक्रोसॉफ्ट 1.57 लाख करोड़ इंडिया में लगाएगा वो कहां इस्तेमाल होंगे?

माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में बड़ा इनवेस्टमेंट का ऐलान किया है, जिसके तहत भारत में आने वाले दिनों में 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (कीरब 1.57 लाख करोड़ रुपये) की रकम इनवेस्ट होगी. चीफ एग्जीक्युटिव ऑफिसर (CEO) सत्य नडेला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खुद इस बड़ी इनवेस्टमेंट का ऐलान किया है.

और पढ़ें

CEO ने बताया कि यह कंपनी का एशियाई मार्केट में सबसे बड़ा इनवेस्टमेंट है. साथ ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कहा है.

माइक्रोसॉफ्ट का एशिया में सबसे बड़ा इनवेस्टमेंट

आने वाले चार साल में (वर्ष 2026 से 2029) में 17.5 अरब डॉलर का इनवेस्टमेंट किया जाएगा. इससे भारत देश के क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग और चल रहे ऑपरेशन्स को आगे बढ़ाया जा सकेगा.

माइक्रोसॉफ्ट सीईओ भारत में आए थे और उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनके साथ की गई बातचीत को इन्सपायरिंग बताया है.

माइक्रोसॉफ्ट इनवेस्टमेंट से भारत को क्या फायदा होगा?

माइक्रोसॉफ्ट का यह बड़ा इनवेस्टमेंट अलग-अलग सेक्टर में लगाया जाएगा. इस इनवेस्टमेंट के चलते AI इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप और डिजिटल बिजनेस को फायदा होगा.

मजबूत क्लाउड + AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा : Microsoft का ये इनवेस्टमेंट नया हाइपर स्केल डेटा-सेंटर भारत में बड़े पैमाने पर क्लाउड और AI सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा. इससे डेटा को लोकल लेवल पर स्टोर किया जाएगा और उस डेटा को विदेश नहीं भेजा जाएगा.

Advertisement

स्किल डेवलपमेंट और रोजगार में फायदा: Microsoft के इस इनवेस्टमेंट की मदद से स्किल-डेवलपमेंट, AI स्किल डेवलपमेंट और ऑपरेशन्स का एक्सपेंशन होगा. इससे युवाओं को नई नौकरियों के मौके मिलेंगे.

इनोवेशन और स्टार्टअप को फायदा : माइक्रोसॉफ्ट के इस बड़े इनवेस्टमेंट की मदद से AI First Future की दिशा में मजबूत काम होगा. इससे इनोवेशन, स्टार्टअप को फायदा मिलेगा.

सरकारी और सार्वजनिक प्लेटफार्मों का डिजिटलीकरण : Microsoft के इस बड़े इनवेस्टमेंट का यूज स्केल, स्किल, संप्रभुता के लिए होगा. इसकी मदद से देश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा.

Google भी बड़ी तैयारी में

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य को लेकर अमेरिकी कंपनी गूगल ने Bharat AI Shakti नाम के मेगा इवेंट आयोजन किया था. बीते अक्टूबर महीने में आयोजित इवेंट के दौरान कई दिग्गज मंत्री एक मंच पर नजर आए. इस मंच से कई बड़े ऐलान हुए जिसमें 15 बिलियन डॉलर्स का निवेश का ऐलान भी शामिल है.

यह भी पढ़ें: Google का बड़ा दांव: भारत बनेगा अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI हब, 1.33 लाख करोड़ का निवेश ऐलान

गूगल ने अपने इवेंट में बताया था कि अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गीगावाट-स्केल AI हब भारत के विशाखापट्टनम में तैयार हो रहा है. यर प्रोजेक्ट असल में Google Full Stack AI का हिस्सा होगा, जो भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सॉल्यूशंस और AI मॉडल्स को स्पीड देगा.

---- समाप्त ----