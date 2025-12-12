scorecardresearch
 
Google Pixel 10a के फीचर्स लीक, जल्द लॉन्च होगा सस्ता फोन, iPhone 16e से होगी टक्कर

Google Pixel 10a के फीचर्स लीक हुए हैं. ये फोन जल्द ही भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो सकता है. कंपनी ने Pixel 9a को इस साल मार्च में लॉन्च किया था. अपकमिंग पिक्सल फोन के सभी फीचर्स लीक हुए हैं, जिसमें AMOLED डिस्प्ले, 5100mAh की बैटरी और Tensor G4 प्रोसेसर दिया जाएगा. आइए जानते हैं इस फोन की खास बातें.

Google Pixel 9a को कंपनी ने इस साल मार्च में लॉन्च किया था. (Photo: Google)
Google Pixel 9a को कंपनी ने इस साल मार्च में लॉन्च किया था. (Photo: Google)

Google Pixel 10a के लॉन्च होने में अभी वक्त है. हालांकि, स्मार्टफोन के सभी स्पेसिफिकेशन्स लीक हो गए हैं. इस फोन को कंपनी अगले साल लॉन्च कर सकती है, जो कम कीमत में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ आता है. लीक डिटेल्स से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फोन जल्द ही लॉन्च हो सकता है. 

गूगल का मिड रेंज डिवाइस 6.3-inch के AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. फोन को पावर देने के लिए 5100mAh की बैटरी दी जा सकती है. ये फोन Pixel 9a का सक्सेसर होगा, जो मार्च 2025 में लॉन्च हुआ था. आइए जानते हैं इस फोन की खास बातें. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

लीक रिपोर्ट्स की मानें, तो Google Pixel 10a में 6.28-inch का FHD+ OLED HDR डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 2000 Nits की होगी. फोन Google Tensor G4 प्रोसेसर के साथ आएगा और इसमें Titan M2 सिक्योरिटी चिप दिया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: सस्ता हो गया Pixel 10, अब इतनी रह गई है कीमत, मिलते हैं ये AI फीचर्स

इसमें 8GB RAM और 128GB/ 256GB स्टोरेज का विकल्प मिलता है. फोन Android 16 के साथ लॉन्च होगा. कंपनी इसे सात साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स ऑफर करेगी. डुअल सिम सपोर्ट वाले इस फोन को कंपनी 50 हजार रुपये के बजट में लॉन्च कर सकती है. 

हैंडसेट 48MP के मेन लेंस और 13MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस वाले डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 13MP का सेल्फी कैमरा दिया है. डिवाइस की प्रोटेक्शन के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5100mAh की दी गई है. फोन वायरलेस चार्जिंग के साथ आएगा. 

यह भी पढ़ें: भारत में शुरू हुई Google Pixel Watch 4 की सेल, तीन महीने पहले हुई थी लॉन्च, इतनी है कीमत

कितनी होगी कीमत? 

स्मार्टफोन की कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. कंपनी इसे अगले साल की पहली तिमाही में लॉन्च कर सकती है. लीक्स की मानें, तो कंपनी इस फोन को 499 डॉलर (लगभग 44 हजार रुपये) की कीमत पर लॉन्च कर सकती है. ये कीमत फोन के 128GB स्टोरेज वेरिएंट की होगी. हालांकि, भारत में Pixel 10a की कीमत 50 हजार रुपये से ज्यादा होगी.

