iOS 14.2 अपडेट के साथ बैटरी हो रही है तेज़ी से ड्रेन, यूज़र्स कर रहे शिकायत

Apple iPhone यूज़र्स iOS 14.2 के अपडेट के बाद से बैटरी ड्रेन होने की शिकायत कर रहे हैं. ऐपल का इस मामले में ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा खराब रहा है. हाल ही में कंपनी ने अपडेट को लेकर लगभग अरबों रुपये की पेनाल्टी भर चुकी है.

इसी तरह एक अपडेट के जरिए कंपनी ने कुछ साल पहले पुराने iPhone मॉडल के परफॉर्मेंस को कम किया था इसकी वजह से कंपनी को लगभग 45.4 अरब रुपये दे कर केस को सेटलमेंट करना पड़ा है.

बहरहाल इस नई रिपोर्ट की बात करें तो iOS 14.2 का अपडेट हाल ही में आया है. इसके बाद से iPhone 11, iPhone XS, iPhone X, iPhone XR, iPhone 7 सहित iPhone SE 2020 यूज़र्स बैटरी तेज़ी से ड्रेन होने की शिकायत कर रहे हैं.

दिलचस्प ये है कि iPhone 12 सीरीज़ के यूज़र्स को इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा है. ऐपल पर ये इलज़ाम लगते आए हैं कि कंपनी अपडेट के ज़रिए पुराने iPhone की स्पीड कम करती है ताकि लोग नए iPhone ख़रीदें. हालाँकि कंपनी इसे इनकार करती आई है.

ऐपल डेवेलपर फ़ोरम और रेडिट पर iPhone यूज़र्स ने नए अपडेट के बाद तेज़ी से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है. यहाँ कुछ यूज़र्स ने कहा है कि अपडेट के बाद से 30 मिनट से कम में बैटरी 50% तक ड्रेन हो जा रही है.

पुराने iPhone स्लो करना ऐपल को पड़ा भारी, कंपनी भरेगी 45.54 अरब का जुर्माना!

रिपोर्ट के मुताबिक़ नॉर्मल यूज में भी बैटरी तेज़ी से डाउन हो रही है. एक यूज़र ने रेडिट पर कहा कि उन्होंने iPhone 11 में iOS 14.2 अपडेट किया और इसके बाद तेज़ी से बैटरी ख़त्म हो रही है और फ़ोन 12 महीने पुराना भी नहीं है.

यूज़र ने ये भी कहा है कि iOS का ये अपडेट उन्हें पसंद नहीं आया और वो एक एंड्रॉयड की तरफ़ रूख करेंगे. इसी तरह ऐपल के डेवेलपर फ़ोरम में एक यूज़र ने कहा है कि अपडेट से पहले तक बैटरी ठीक बैकअप दे रही थी, लेकिन अपडेट के बाद से बैटरी का बैकअप कम हो गया.

ख़बर लिखे जाने तक iOS 14.2 को लेकर बैटरी ड्रेन की शिकायतों पर ऐपल का स्टेटमेंट नहीं आया है. कंपनी जैसे ही स्टेटमेंट जारी करती है हम आपको अपडेट करेंगे.

माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट Twitter पर भी ऐसे कई यूज़र्स हैं जिन्होंने लोगों से कहा है कि iOS 14 में अपडेट न करें. बैटरी 90 से 3 प्रतिशत महज़ एक घंटे में हो जा रही है.

@AppleSupport @AppleSupport @Apple updated my iPhone 11 to iOS 14.2 & seeing quite a lot of battery drain & phone is not even 12 months old yet. Not a great update to the iOS and I’ll be moving over to android for my next phone as not good enough for not even 1 year old device — Dave (@slowen1205) December 5, 2020

Very noticeable battery drop usually 100 to 30 % in a couple hours with no change is use. ios 14.01 made no difference, may have made it worse, #iphonebattery #iosbattery — Victor Caballero (@victorcab) October 4, 2020

Have a 6S and I replaced the battery about 6 months ago. Upgraded and I now go from 100% to less than 20 in less than a 1/2 hour. Have to keep it constantly plugged in. Terrible update! — Jane Curtin (@CurtinJane) November 17, 2020

ये समस्या पहली नज़र में काफ़ी गंभीर लगती है और अब देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी इस बारे में क्या कहती है. ये किसी बग की वजह से हो रहा है ये iOS 14.2 अपडेट के साथ कोई समस्या है ये आने वाले समय में क्लियर होगा.

ग़ौरतलब है कि कुछ iPhone 11 मॉडल्स में यूज़र्स को स्क्रीन की भी दिक़्क़त हो रही है. टच स्क्रीन की इस समस्या पर कंपनी ने कहा है कि iPhone 11 के जो युनिट्स नवंबर 2019 से मई 2020 के अंदर बने हैं उनके कुछ हिस्सों में कुछ समस्या है. इसकी वजह से कंपनी फ़्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट का ऑप्शन दे रही है.