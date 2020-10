नए खरीदे गए iPhone के साथ पुराना चार्जिंग सॉकेट नहीं करेगा काम, नया खरीदना ही होगा

Apple ने iPhone 12 सीरीज लॉन्च के साथ ही एक बड़ा फैसला किया. अब कंपनी iPhone के साथ बॉक्स में चार्जिंग सॉकेट नहीं दे रही है, ये तो आपको अब तक पता लग चुका होगा. लेकिन एक चीज अब तक लोगों को कन्फ्यूज कर रही है.

कन्फ्यूजन ये है कि iPhone के साथ मिलने वाला केबल क्या पुराने iPhone चार्जिंग ऐडेप्टर के साथ काम करेगा? इसका जवाब है कि, ज़्यादातर iPhone के साथ दिया जाना वाला चार्जिंग सॉकेट काम नहीं करेगा.

ग़ौरतलब है कि अब Apple अपने सभी iPhone के साथ बॉक्स में सिर्फ़ Type C to Lighting केबल देगा. इसका मतलब ये है कि आपको इसके लिए नॉर्मल ऐडेप्टर नहीं, बल्कि Type C ऐडेप्टर चाहिए.

iPhone SE से लेकर हर नए iPhone के साथ सिर्फ यही केबल मिलेगा

Type C ऐडेप्टर का चलन भारत में काफ़ी कम है, आपके पास संभवतः नहीं होगा!

Type C ऐडेप्टर भारत में फ़िलहाल ज़्यादा लोगों के पास नहीं होता है. पुराने iPhone के साथ भी Type C ऐडेप्टर नहीं दिए जाते थे. पिछले साल iPhone 11 Pro से कंपनी ने बॉक्स में Type C ऐडेप्टर देना शुरू किया है.

यानी अगर आपके पास iPhone 11 Pro या इससे ऊपर का मॉडल है तो आपके पास Type C ऐडेप्टर होगा. लेकिन अगर iPhone 11 है या इससे नीचे के मॉडल हैं तो आपके पास नॉर्मल ऐडेप्टर होगा जो अब ख़रीदे गए किसी भी iPhone के साथ काम नहीं करेगा.

क्या आपके पास Type C ऐडेप्टर है?

दूसरी कुछ कंपनियाँ जैसे Google अपने पिक्सल स्मार्टफोन्स के साथ Type C ऐडेप्टर देता है तो अगर आपके पास पिक्सल का ऐडेप्टर है तो वो नए ख़रीदे गए iPhone के केबल के साथ काम करेगा.

Type C ऐडेप्टर अलग से ख़रीदना होगा!

कुल मिला कर बात ये है कि भारत में ज्यादातर नए iPhone कस्टमर्स को अलग से Type C ऐडेप्टर खरीदना ही होगा. Apple का 20W USB C पावर ऐडेप्टर कंपनी की वेबसाइट से 1,900 रुपये में ख़रीद सकते हैं.

ग़ौरतलब है कि अगर आप अभी फ्लिपकार्ट, ऐमेजॉन या किसी दूसरे ई-कॉमर्स प्लैटफ़ॉर्म से iPhone ख़रीदते हैं तो उनमें चार्जिंग ऐडेप्टर दिया जा रहा है. क्योंकि इनकी मैन्यूफ़ैक्चरिंग पहले की है.

हालाँकि पुराने iPhone जैसे iPhone SE, iPhone XR, iPhone 11 सीरीज़ कंपनी की वेबसाइट से ख़रीदेंगे तो इनके साथ आपको चार्जिंग ऐडेप्टर नहीं, सिर्फ़ केबल ही दिया जाएगा, जिसके लिए USB Type C ऐडेप्टर की ज़रूरत होगी.