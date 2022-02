Amazon दे रहा है Pay Balance में इनाम जीतने का मौका, बस करें ये छोटा सा काम

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon के Daily App Quiz का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon के जरिए आप इनाम जीत सकते हैं. आपको इसके लिए एलिजिबल होने के लिए केवल क्विज में हिस्सा लेना होगा.

अगर आप विजेता बनते हैं तो Amazon Pay Balance में आपको इनाम दिया जाएगा. ये क्विज Amazon के मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है. आज के सभी सवालों के जवाब आप 1 हजार रुपये जीत सकते हैं. विजेता का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है.

इस क्विज में करंट अफेयर्स से जुड़े 5 सवाल पूछे जाते हैं. ये ऐप क्विज को आप रात 12 बजे तक खेल सकते हैं. आज यानी 15 फरवरी को भी आपको पांच सवालों के जवाब देने होंगे.

अगर आपके फोन में Amazon आप नहीं है तो आपको पहले इसे डाउनलोड करके इसमें लॉगिन करना होगा. इसके बाद आपको फन सेक्शन में जाकर डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. इसके बाद आप सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं.

यहां पर आपको आज के सभी सवाल और उसके जवाब बता रहे हैं.

Q1 - Which city hosted the Indian Ocean Conference 2021?

जवाब--Abu Dhabi

Q2 - Which Indian long-jump star has been awarded the Woman of the Year award by World Athletics in 2021?

जवाब– Anju Bobby George

Q3 - Research and Information Systems for Developing Countries Is a think tank located in which country?

जवाब– India

Q4 - Where did the marble use to make this building come from?

जवाब– Makrana, Rajasthan

Q5 - This structure has the largest reserves of water in North America. Which city is it located near?



जवाब– Boulder City, Nevada