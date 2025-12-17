देसी कंपनी ला रही सबसे सस्ता मुड़ने वाला फोन, इतनी हो सकती है कीमत

देसी स्मार्टफोन मेकर NxtQuantum, Ai+ ब्रांड का नया फोन लेकर आ रहा है. ये फोन कोई कम कीमत वाला बजट डिवाइस नहीं होगा. बल्कि Ai+ ब्रांड अपना अब तक का सबसे महंगा फोन ला रहा है. कंपनी फोल्डेबल मार्केट में एंट्री कर रही है. ब्रांड ने अपने अपकमिंग फोन Nova Flip को कन्फर्म कर दिया है.

और पढ़ें

इसका टीजर भी जारी किया गया है. ये फोन 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च होगा. बता दें कि रियलमी इंडिया के Ex-CEO माधव सेठ Ai+ के को-फाउंडर हैं. इस कंपनी ने 2025 जुलाई में भारतीय बाजार में दो बजट फोन्स के जरिए एंट्री की है.

अब ब्रांड अपनी नोवा सीरीज को एक्सपैंड कर रहा है. कंपनी Nova Pro, Nova Ultra और Nova Flip को लॉन्च करने वाली है, जो अगले साल मार्केट में उलपब्ध होंगे. ब्रांड ने बताया है कि Nova Flip कंपनी के देसी ऑपरेटिंग सिस्टम NxtQuantum OS पर काम करेगा.

यह भी पढ़ें: 5999 रुपये के फोन के बाद अब टैबलेट ला रहा है देसी ब्रांड Ai+, लैपटॉप की तरह कर पाएंगे यूज

कंपनी का कहना है कि ये सॉफ्टवेयर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि फोन के जरूरी फीचर्स को फोल्डेबल फॉर्मेट में ही एक्सेस किया जा सकेगा. इसमें जीरो प्री-लोडेड ब्लोटवेयर्स मिलेंगे. यूजर्स के पास अपने पर्सनल डेटा का पूरा कंट्रोल होगा.

Advertisement

कितनी होगी कीमत?

Ai+ ने अपकमिंग फ्लिप फोन के फीचर्स की जानकारी नहीं दी है, लेकिन कीमत को लेकर एक अंदाजा जरूर दिया है. Nova Flip को कंपनी 40 हजार रुपये से कम कीमत पर लॉन्च करेगी. यानी ये ब्रांड का तो सबसे महंगा फोन होगा, लेकिन फ्लिप डिजाइन वाला सबसे सस्ता फोन हो सकता है.

यह भी पढ़ें: एक और स्मार्टफोन ब्रांड की एंट्री, चीनी कंपनियों को टक्कर देने आ रहे देसी Ai+ फोन्स

फोन का एक टीजर भी कंपनी ने जारी किया है, जिसमें क्लैम शेल डिजाइन मिलेगा. फोन का पावर बटन अलग कलर में होगा. हैंडसेट डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा. इसमें एक कवर डिस्प्ले भी होगा. हालांकि, ये डिस्प्ले छोटा होगा. मेन स्क्रीन पर पंच होल सेल्फी कैमरा मिलेगा. इसके प्रोसेसर और बैटरी की जानकारी नहीं है.

---- समाप्त ----