Nothing Phone (1) की सेल का कर रहे थे इंतजार? आज Flipkart पर बिक्री के लिए होगा उपलब्ध

Nothing Phone (1) Sale Today: Nothing Phone (1) कंपनी का पहला स्मार्टफोन है. इस फोन को कुछ समय पहले लॉन्च किया गया था. इसके यूनिक बैक डिजाइन की वजह से इसको लेकर काफी ज्यादा हाइप भी है. आज फिर से Nothing Phone (1) को सेल के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है. जानिए पूरी डिटेल्स.

Nothing Phone (1)