चेन्नई सुपर किंग्स के बाद दिल्ली कैपिट्लस की बढ़ी आफत, असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट को कोरोना

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2020 का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है. आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज 19 सितंबर को अबु धाबी में होगा. हालांकि कोरोना का साया टीमों पर मंडरा रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स के बाद अब दिल्ली कैपिट्लस के लिए कोरोना आफत बनकर आया है.



दिल्ली कैपिट्लस के असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इससे पहले उनके दोनों टेस्ट निगेटिव आए थे, लेकिन उनकी तीसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. टीम के लिए राहत की बात ये कि वो किसी खिलाड़ी के संपर्क में नहीं थे. इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के दो खिलाड़ी समेत कई सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए थे.

Delhi Capitals Assistant Physiotherapist has tested positive for #COVID19. He was going through his mandatory quarantine, and had tested negative for his first two tests conducted on arrival in Dubai, and tested positive for the third one: Delhi Capitals #IPL2020