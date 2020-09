मेसी के भविष्य को लेकर अब भी असमंजस, बार्सिलोना के साथ बैठक रही बेनतीजा

लियोनेल मेसी का बार्सिलोना के साथ भविष्य को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इस स्टार फुटबॉलर के पिता और क्लब के अधिकारियों के बीच पहली बैठक बिना किसी नतीजे पर पहुंचे समाप्त हो गई.

इस बैठक के बारे में जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने गोपनीयता की शर्त पर एसोसिएटेड प्रेस (AP) को बताया कि क्लब के अध्यक्ष जोसेफ बारटोम्यू और मेसी के पिता और एजेंट जॉर्ज मेसी के बीच इस अर्जेंटीनी स्टार के क्लब छोड़ने के आग्रह पर डेढ़ घंटे से भी अधिक समय बातचीत हुई, लेकिन इसमें कोई समाधान नहीं निकला.

लियोनल मेसी ने पिछले सप्ताह बार्सिलोना से कहा था कि वह क्लब छोड़ना चाहते हैं. उन्होंने अपने अनुबंध के उस नियम का सहारा लिया था जिसके अनुसार वह सत्र के अंत में बिना कोई राशि दिये क्लब से जा सकते हैं.

Leo Messi's father and agent says it will be 'difficult' for his son to remain at Barcelona after arriving in Spain for talks with the club, per @elchiringuitotv pic.twitter.com/RPrXfCTPXU