IND vs ENG: मोटेरा टेस्ट से पहले जमकर थिरके अश्विन-कुलदीप-पंड्या, देखें Video

भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट की तैयारियों में जुटी है. मौजूदा चार टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट अहमदाबाद के नवनिर्मित मोटेरा स्टेडियम में 24 फरवरी से खेला जाएगा. दोनों ही टीमें इस समय सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं. भारतीय खिलाड़ी स्वयं को फिट रखने के लिए म्यूजिक और डांस का भी सहारा ले रहे हैं.

स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंस्टाग्राम पर जिम वर्कआउट के दौरान का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में अश्विन के साथ 'चाइनामैन' कुलदीप यादव और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या तमिल सुपरस्टार विजय की फिल्म 'मास्टर' के गाने पर डांस कर रहे हैं. कुलदीप तो कुछ ज्यादा ही जोश से भरे दिख रहे हैं.

भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 317 रनों से हराकर विशाल जीत दर्ज की थी. टीम इंडिया की इस जीत में अश्विन की सबसे अहम भूमिका रही. अश्विन ने गेंद और बल्ले से अविस्मरणीय प्रदर्शन किया था.

इंग्लैंड की पहली पारी में अश्विन ने 43 रन देकर पांच विकेट लिये. यह उनका टेस्ट करियर में 29वां 5 विकेट हॉल था. अश्विन ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में भी तीन विकेट झटके. अश्विन ने दूसरी पारी बल्ले से धमाल मचाते हुए शानदार 106 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और एक छक्के शामिल थे. अश्विन का यह पांचवां और इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट शतक था. इससे पहले उनके चारों शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ आए थे. अश्विन को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया था.

'चाइनामैन' गेंदबाज कुलदीप यादव को भी दूसरे टेस्ट में खेलने का अवसर मिला था. कुलदीप ने दूसरी पारी में 2 विकेट झटके थे. वहीं, ऑलरांउडर हार्दिक पंड्या को टेस्ट सीरीज में अभी तक मौका नहीं मिला है.

ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है. उन्होंने मोटेरा स्टेडियम के अनुभव को 'स्वप्निल' लिखा है. इस तस्वीर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम काफी लुभावना लग रहा है.

It feels surreal to be out here at the world’s largest cricket stadium, Motera.



Absolutely magnificent 💙💙@JayShah @GCAMotera @mpparimal @DhanrajNathwani pic.twitter.com/EL8l7G4hFj