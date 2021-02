IND vs ENG: चेन्नई टेस्ट में कैसे निकाले इतने विकेट? अश्विन ने खुद किया खुलासा

ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने चेपॉक की पिच से मिल रहे टर्न के बूते ही नहीं, बल्कि ‘गति और चालाकी’ से भी इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में विकेट हासिल किए. पिच को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं तथा पूर्व दिग्गजों जैसे शेन वॉर्न और माइकल वॉन ने सोशल मीडिया पर आपस में भिड़ गए थे, जबकि इंग्लैंड के सहायक कोच ग्राहम थोर्प ने इसे चुनौतीपूर्ण करार दिया.

अश्विन को मैच में 96 रन देकर 8 विकेट लेने और भारत की दूसरी पारी में शतक जमाने के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. उन्होंने पिच को लेकर चल रही चर्चा को खास तवज्जो नहीं दी.

अश्विन ने भारत की 317 रनों से जीत के बाद कहा, ‘लोग जितना बाहर बैठकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, मुझे लगता है जो गेंद ज्यादा टर्न कर रही थी उससे विकेट नहीं मिल रहे थे. यह बल्लेबाजों की मानसिकता थी जिसके कारण हमें विकेट मिले.’

