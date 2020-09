IPL: सहवाग ने CSK का उड़ाया मजाक, बोले- अगले मैच से ग्लूकोज चढ़वाके उतरना पड़ेगा

आईपीएल के 13वें सीजन में जीत से आगाज करने वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की हार का सिलसिला शुरू हो गया है. टीम को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा. शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) को हाथों मिली मात पर टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने चेन्नई की बल्लेबाजी का मजाक उड़ाया है.

दिल्ली ने शुक्रवार को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद तीन विकेट पर 175 रन बनाए और इसके बाद धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स टीम को 7 विकेट पर 131 रन ही बनाने दिए. चेन्नई ने यह मैच 44 रनों से गंवाया.

CSK की निराशाजनक बल्लेबाजी को देख सहवाग से रहा नहीं गया. उन्होंने ट्विटर हैंडल पर अपनी एक ऐसा रखी, जो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए मशहूर सहवाग ने कहा कि चेन्नई के बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं. अगले मैच से बल्लेबाजी करने के लिए शायद उन्हें ग्लूकोज की जरूरत पड़े.

सहवाग ने लिखा- चेन्नई के बल्लेबाज नहीं चल पा रहे हैं. अगले मैच से बैटिंग करने के लिए ग्लूकोज चढ़वाके आना पड़ेगा.'

Chennai ke batsman simply not getting going. Glucose chadwaake aana padega next match se batting karne.