IPL: पृथ्वी शॉ इस प्लान के साथ उतरे, CSK के खिलाफ जीत में चमके

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पर दिल्ली कैपिटल्स (DC) की जीत में चमके युवा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने कहा कि उनकी योजना मैदानी शॉट खेलने की थी, ताकि ‘बेवकूफाना गलतियों’ से बचा जा सके.

किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के खिलाफ शुरुआती मैच में वह प्रभावित नहीं कर सके थे और 5 रन बनाकर आउट हो गए थे. लेकिन 20 साल के इस खिलाड़ी ने इसकी भरपाई करते हुए शुक्रवार को 43 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली और टीम की 44 रनों की जीत की नींव रखी.

मैन ऑफ द मैच शॉ ने इंडियन प्रीमियर लीग वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कप्तान श्रेयस अय्यर से कहा, ‘मेरी योजना अपना नैसर्गिक खेल खेलने की थी, लेकिन मैदानी शॉट खेलना चाहता था, पिछले मैच में कुछ बेवकूफी भरी गलतियां हुई थीं, जो मेरे या टीम के लिए सही नहीं थीं.’

Fun on the mic 🎙️with @PrithviShaw & @ShreyasIyer15.



The duo recap @DelhiCapitals's twin wins in the IPL and give an insight on what's keeping them busy off the field.



Full interview 👉 https://t.co/a7iEpszWuo #Dream11IPL #CSKvDC pic.twitter.com/OTPqpHCYVv