IPL: आज KKR और SRH में होगी भिड़ंत, जीत का खाता खोलने की 'जंग'

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वें सीजन के 8वें मैच में शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) में मुकाबला होगा. शुरुआती मुकाबले में कोलकाता के कप्तान दिनेश कार्तिक की योजनाओं की आलोचना हुई थी. आज के मैच में कप्तान कार्तिक पर नई रणनीति के साथ उतरने का दबाव होगा. अबु धाबी में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

KKR vs SRH: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो कोलकाता नाइट राइडर्स टीम बेहतर स्थिति में है. दोनों के बीच अब तक 17 मुकाबले (2013-2019) हो चुके हैं, जिनमें से कोलकाता ने 10 और सनराइजर्स ने 7 मैच जीते हैं.

KKR की टीम ने पिछले सत्र की तुलना में कई बदलाव किए, लेकिन बुधवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनकी योजना को देखकर लगा कि कार्तिक ने पिछली गलतियों से सबक नहीं लिया है. मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच 49 रनों से गंवाने के बाद एक बार फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाज आंद्रे रसेल के बल्लेबाजी क्रम को लेकर सवाल उठे.

रसेल और मॉर्गन को मिलेगा बेहतर 'मौका'

पिछले सीजन में 249 गेंदों में लगभग 205 के स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 510 रन बनाने वाला जमैका का यह बल्लेबाज छठे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए उतरा, जब टीम की मुश्किलें काफी बढ़ गई थीं. विश्व कप विजेता कप्तान इयोन मॉर्गन भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके क्योंकि जब वह बल्लेबाजी के लिए आए तो टीम को 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन जुटाने थे.

गेंदबाजी में भी स्पिनर सुनील नरेन को देर से गेंदबाजी करने के कार्तिक के फैसले की आलोचना हो रही है. नरेन जब गेंदबाजी के लिए आए तब तक रोहित शर्मा ने लय हासिल कर ली थी. आक्रामक क्रिकेट के लिए जाने जाने वाले कोच ब्रेंडन मैक्कुलम का टीम से रक्षात्मक खेल देखना उम्मीदों के मुताबिक नहीं था.

