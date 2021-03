रिंग में उतरने से पहले विजेंदर की दहाड़- मेरे सामने रूसी मुक्केबाज तो अब भी बच्चा है

भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह को पेशेवर बनने के बाद अब तक किसी से भी हार का सामना नहीं करना पड़ा है. शुक्रवार को जब वह पणजी में रूस के लंबी कद काठी के प्रतिद्वंद्वी आर्टीश लोपसान के खिलाफ ‘बैटल ऑन शिप’ में उतरेंगे, तो वह अपने इस रिकॉर्ड को बढ़ाना चाहेंगे.

बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीतने वाले विजेंदर को पेशेवर बनने के बाद अब तक एक भी मुकाबले में हार नहीं मिली है और उनका रिकॉर्ड 12-0 का है, जिसमें 8 नॉकआउट भी शामिल हैं. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग (8:00 PM) ‘बुक माई शो’ और फैनकोड पर की जाएगी.

35 साल का यह मुक्केबाज शुक्रवार को ‘मजेस्टिक प्राइड कैसिनो शिप’ में काफी समय बाद रिंग में प्रवेश करेगा. उन्होंने अपना पिछला मुकाबला नवंबर 2019 में दुबई में घाना के पूर्व राष्ट्रमंडल चैम्पियन चार्ल्स एडामू के खिलाफ खेला था. उन्हें 26 साल के रूसी मुक्केबाज से कड़ी चुनौती की उम्मीद है, क्योंकि बतौर पेशेवर मुक्केबाज उनका रिकॉर्ड भी शानदार है.

“You never lose until you actually give up.” Buzzing for my upcoming fight on Friday! #BattleOnShip #SinghvsLopsan

