Bosphorus BoxingTournament: जरीन ने वर्ल्ड चैम्पियन एकेटरीना को हराकर उलटफेर किया

भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन इस्तांबुल में चल रहे बोसफोरस मुक्केबाजी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं. उन्होंने 51 किग्रा वर्ग में मौजूदा विश्व चैम्पियन पाल्टसेवा एकेटरीना को हराकर उलटफेर किया.

एशियाई चैम्पियनशिप की कांस्य पदक विजेता जरीन ने टूर्नामेंट के दूसरे दिन रूसी मुक्केबाज को 5-0 से हराकर बड़ा उलटफेर किया. भारतीय मुक्केबाज को अंतिम आठ दौर के मुकाबले में कजाखस्तान की दो बार की विश्व चैम्पियन किजाइबे नाजिम के खिलाफ एक और कड़ी चुनौती का सामना करना होगा.

Congratulations #TeamIndia

Keep the momentum going!@BFI_official https://t.co/rPG6DpTIrR