T20 रैंकिंग में कोहली को फायदा, राहुल अब भी बेस्ट भारतीय बैट्समैन

विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो टी20 मैचों में अर्धशतकीय पारियां खेली हैं. कोहली को इसका फायदा आईसीसी की ताजा रैंकिंग में हुआ है. कैप्टन कोहली अब टी20 की बल्लेबाजी रैंकिंग में एक स्थान के फायदे से पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं.

कोहली ने टी20 इंटरनेशनल में 73 और 77 रनों की नाबाद पारियां खेली थीं. कोहली के अब 744 रेटिंग अंक हैं. वहीं, खराब फॉर्म से जूझ रहे केएल राहुल अब भी टॉप भारतीय बल्लेबाज हैं. हालांकि, राहुल (711 अंक) को एक स्थान का नुकसान हुआ है और वह अब चौथे पायदान पर हैं.

Back-to-back fifties in the ongoing #INDvENG series have helped Virat Kohli reclaim the No.5 spot in the @MRFWorldwide ICC T20I Player Rankings 👀 Full list: https://t.co/iM96Oe6eu6 pic.twitter.com/JkxEyZGTLr

टी20 रैंकिंग में इंग्लैंड के डेविड मलान (894 अंक) पहले और ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच (830 अंक) दूसरे नंबर पर हैं. पाकिस्तान के बाबर आजम (801 अंक) तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं.

तीसरे टी20 में नाबाद 83 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलने वाले इंग्लैंड के जोस बटलर अब 19वें स्थान पर पहुंच गए हैं. उनके हमवतन जॉनी बेयरस्टो अब 14वें नंबर पर हैं.

उधर, आईसीसी वनडे रैंकिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा शीर्ष दो बल्लेबाज हैं. विराट कोहली के 870, जबकि रोहित के 842 रेटिंग अंक हैं. बाबर आजम (837 अंक) भी तीसरे नंबर पर बने हुए हैं.

