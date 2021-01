टीम इंडिया ने मेलबर्न में सेलिब्रेट किया न्यू ईयर, KL राहुल ने डाली तस्वीर

टीम इंडिया ने तीसरे टेस्ट से पहले मेलबर्न में 2021 के आगमन का जश्न मनाया. स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की, जहां उन्हें जसप्रीत बुमराह, मयंक अग्रवाल के अलावा टीम के सपोर्ट स्टाफ के कुछ सदस्यों के साथ देखा जा सकता है.

टीम इंडिया के धुरंधर केएल राहुल ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लिखा- नया साल, नया अनुभव, नई संभावनाएं, वही सपने, ताजा शुरुआत.

New year, New feels, New chances. Same dreams, Fresh starts. 2021🙏 pic.twitter.com/PjllURxf5g

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर नए साल पर शुभकामनाएं दी हैं.

The BCCI wishes you all a very happy and prosperous New Year 2021.#HappyNewYear2021 pic.twitter.com/0wZIuiWA3i