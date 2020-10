IPL: गेल का 'जवाब'- यूनीवर्स बॉस’ की बल्लेबाजी है, नर्वस कैसे हो सकता हूं

आईपीएल के 13वें सीजन के पहले हाफ में बेंच पर बैठने के बाद गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ वापसी करने वाले क्रिस गेल ने शानदार अर्धशतक जमा अपनी टीम को जीत दिलाई. गेल ने 53 रनों की पारी खेली. उन्होंने 45 गेंदों का सामना कर एक चौका और 5 शानदार छक्के मारे. मैच के बाद उनसे पूछा गया कि क्या वो नवर्स थे तो उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया.

इस अनुभवी खिलाड़ी ने कहा, ‘मैं नर्वस नहीं था. यह ‘यूनीवर्स बॉस’ की बल्लेबाजी है, मैं नर्वस कैसे हो सकता हूं.' पिच काफी धीमी पिच थी, लेकिन इस पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना अच्छा था. गौरतलब है कि क्रिस्टोफर हेनरी गेल, जिन्हें दुनिया क्रिस गेल के नाम से जानती है, खुद को यूनिवर्स बॉस कहते हैं.

गेल सलामी बल्लेबाज हैं, लेकिन पंजाब ने इस मैच में उन्हें तीसरे नंबर पर भेजा. इस पर गेल ने कहा, ‘टीम ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा और यह कोई मुद्दा नहीं था. सलामी बल्लेबाज हमें अच्छी शुरुआत दिला रहे हैं और उन्हें छेड़ना अच्छा नहीं है.’

पंजाब की यह इस सीजन की दूसरी जीत है और दोनों जीत उसे बेंगलुरु के खिलाफ ही मिली हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने 8 विकेट से मैच गंवाने के बाद कहा, ‘यह काफी आश्चर्यचकित करने वाला था. हमें लगा था कि मैच 18वें ओवर में खत्म हो सकता है. आखिरी ओवरों में थोड़ा सा दबाव आपको भ्रमित कर सकता है और ऐसे में कुछ भी संभव है.’

IPL: शारजाह में गेल की 'आंधी', ताबड़तोड़ छक्के देख कोहली हुए मायूस- Video

When he is on the mic, expect nothing less than entertainment and laughs 😅😅#Dream11IPL | @henrygayle pic.twitter.com/I62YPN1pES