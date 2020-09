इंग्लैंड के कोच बोले- टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए IPL अच्छा, पर इस बात का डर

इंग्लैंड के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड को यकीन है कि आईपीएल जैसे विश्व स्तरीय टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को टी20 विश्व कप की तैयारी में मदद मिलेगी. लेकिन उन्हें खिलाड़ियों की थकान और चोटिल होने का डर है.

इंग्लैंड के 10 क्रिकेटर आईपीएल खेलने यूएई पहुंच गए हैं. इनमें से सात क्रिकेटर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में इंग्लैंड टीम का हिस्सा थे. सिल्वरवुड ने कहा कि खिलाड़ियों को बर्न आउट से बचने के लिए एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि अगले 7 हफ्ते वे बायो बबल में रहेंगे.

उन्होंने कहा,‘यह उनका फैसला है, लेकिन हमें उन पर नजर रखनी होगी. अनुबंध बहुत लुभावने हैं, लेकिन हमें टी20 विश्व कप की भी तैयारी करनी है. जितना ज्यादा टी20 क्रिकेट खेलेंगे , हमारे लिए अच्छा ही होगा.’ उन्होंने कहा,‘हमें यह ध्यान रखना होगा कि वे बर्न आउट से बचें.’

