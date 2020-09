IPL: कोहली बोले- खाली स्टेडियमों में खेलना अजीब होगा, पर प्रदर्शन में कोई कमी नहीं आएगी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को कहा कि खाली स्टेडियमों में खेलना अजीब होगा, लेकिन उनकी टीम ने आईपीएल जैव-सुरक्षित (बायो बबल) माहौल में रहना और दर्शकों के बिना खेलना स्वीकार कर लिया और 19 सितंबर से शुरू हो रहे टूर्नामेंट में माहौल के बदलने से कोई मायूसी नहीं रहेगी.

आरसीबी टीम 21 अगस्त को यूएई पहुंची और दो हफ्ते से अभ्यास कर रही है. कोहली ने ‘कोविड नायक’ बने नागरिकों के सम्मान में आयोजित वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,‘सबसे बड़ी चुनौती हालात को स्वीकार करने की थी. हमने जो कुछ उपलब्ध है, उसे स्वीकार करना और सराहना सीख लिया है जिसमें बायो बबल शामिल है. अब हम सुकून महसूस कर रहे हैं.’

उन्होंने कहा,‘अगर हम स्वीकार नहीं करते तो आसपास के माहौल से दुखी या निराश होते, लेकिन मेरी टीम के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान है. कोई हताशा या निराशा नहीं.’

