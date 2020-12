इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के पिता गेड का निधन हो गया है. गेड ने मस्तिष्क के कैंसर से एक साल तक जूझने के बाद मंगलवार को क्राइस्टचर्च में अंतिम सांस ली. वह 65 साल के थे.

स्टोक्स फिलहाल इंग्लैंड की टीम के साथ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गए हैं. वह तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेले, लेकिन उन्हें वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज से आराम दिया गया, जिसे जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में कोविड-19 संक्रमण के कई मामले सामने आने के बाद सोमवार को रद्द कर दिया गया.

पूर्व रग्बी खिलाड़ी और कोच गेड पिछले कुछ समय से मस्तिष्क के कैंसर से पीड़ित थे और स्टोक्स अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए कुछ समय पहले एक महीने से अधिक समय तक क्राइस्टचर्च में थे.

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, ‘बेन स्टोक्स के पिता गेड के निधन के बाद हमारी संवेदनाएं उनके और उनके परिवार के साथ हैं.’

All our thoughts are with Ben Stokes and his family following the passing of his father, Ged. 💔 pic.twitter.com/r1KYPQFuxD