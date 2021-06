मैदान पर गब्बर दिखाते रहे हैं 'दबंगई', अब कप्तानी देखने को फैन्स बेताब

टीम इंडिया के 'गब्बर' शिखर धवन भारतीय टीम के अहम अंग हैं. धवन मैदान पर बल्ले से तो दबंगई दिखाते ही हैं, कैच लेने के बाद 'कबड्डी स्टाइल' में उनका जश्न मनाने का अंदाज फैन्स को काफी पसंद आता है. अब क्रिकेट प्रशंसक श्रीलंका दौरे पर धवन की कप्तानी देखने को भी काफी बेताब हैं.

शिखर धवन को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार उपकप्तान होंगे. जुलाई में होने वाले इस दौरे पर टीम इंडिया 3 वनडे और इतने ही टी20 मैच खेलेगी.

शिखर धवन ने श्रीलंका दौरे के लिए कप्तान बनाए जाने पर खुशी का इजहार किया है. धवन ने ट्विटर पर लिखा, 'देश की कप्तानी करने का मौका मिलने पर गर्व महसूस कर रहा हूं. शुभकामनाओं के लिए सबका शुक्रिया.' फैन्स की तरफ से उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं.

Humbled by the opportunity to lead my country 🇮🇳 Thank you for all your wishes 🙏 pic.twitter.com/SbywALBTwZ