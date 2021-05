IPL: कप्तानी मिलते ही मयंक अग्रवाल ने किया बल्ले से कमाल, गेल-रैना के अनोखे क्लब में शामिल

आईपीएल-14 के 29वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान मयंक अग्रवाल का धमाका देखने को मिला. मयंक ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 58 गेंदों पर नाबाद 99 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के जड़े. मयंक अग्रवाल का आईपीएल में बतौर कप्तान यह पहला मैच था.

मयंक अग्रवाल आईपीएल के इतिहास में 99 रनों पर नाबाद रहने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं. इससे पहले क्रिस गेल और सुरेश रैना भी 99 रनों पर नाबाद लौट चुके हैं. रैना ने 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), जबकि गेल ने 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ यह 'अनचाहा' कारनामा किया था.

IPL में 99 पर नाबाद लौटने वाले बल्लेबाज

सुरेश रैना vs SRH, 2013

क्रिस गेल vs RCB, 2019

मयंक अग्रवाल vs DC, 2021

IPL: 99 पर आउट होने वाले बल्लेबाज

99- विराट कोहली vs DD, 2013

99- पृथ्वी शॉ vs KKR, 2019

99- ईशान किशन vs RCB, 2020

99- क्रिस गेल vs RR, 2020

साथ ही मयंक ने आईपीएल में बतौर कप्तान डेब्यू मैच में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है. आईपीएल में बतौर कप्तान डेब्यू मैच में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड संजू सैमसन के नाम पर है. राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू ने इसी सीजन में पंजाब के ही खिलाफ 119 रनों की कप्तानी पारी खेली थी.

IPL: बतौर कप्तान डेब्यू मैच में उच्चतम स्कोर

119 संजू सैमसन (RR) बनाम पंजाब किंग्स, 2021

99* मयंक अग्रवाल (PBKS) बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 2021

93* श्रेयस अय्यर (DC) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, 2018

83 कीरोन पोलार्ड (MI) बनाम KXIP, 2019

केएल राहुल की गैरमौजूदगी में टीम की कमान संभाल रहे मयंक अग्रवाल केवल एक रन से शतक पूरा नहीं कर पाए. लेकिन उनकी नाबाद 99 रनों की लाजवाबार पारी की मदद से पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 6 विकेट पर 166 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया.

रविवार को अहमदाबाद में IPL-14 के 29वें मैच में धीमी शुरुआत के बावजूद अग्रवाल ने शुरू से एक छोर संभाले रखा तथा अपनी 58 गेंदों की पारी में 8 चौके और 4 छक्के लगाए. उनकी पराक्रमी पारी के दम पर पंजाब अंतिम 6 ओवरों में 76 रन जुटाने में सफल रहा.

उन्हें शतक पूरा करने के लिए आवेश खान की पारी की अंतिम गेंद पर छक्के की जरूरत थी, लेकिन वह चौका ही लगा पाए. इससे पहले की दो गेंदों पर उन्होंने चौका और छक्का लगाया था.

दिल्ली ने 7 विकेट से जीत दर्ज की

मैच की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को सात विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ दिल्ली अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है. उसने 8 मैचों में से 6 में जीत दर्ज की है और उसके 12 अंक हैं. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिल्ली ने टॉस जीतकर पंजाब को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया.

कप्तान मयंक अग्रवाल के नाबाद 99 रनों की बदौलत उसने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए. जवाब में दिल्ली की टीम ने 167 रनों के लक्ष्य को 17.4 ओवरों में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया. शिखर धवन (69) और हेटमेयर (16) पर नाबाद लौटे.