सनराइजर्स हैदराबाद में वॉर्नर की 'बेइज्जती' से गुस्से में फैन्स, बोले- IPL का 'ब्लैक डे'

डेविड वॉर्नर के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 14वां सीजन मुश्किल भरा रहा है. उनकी कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 में से 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. टीम के खराब प्रदर्शन के बाद पहले उनसे कप्तानी छीनी गई और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में उनको अंतिम ग्यारह में शामिल नहीं किया गया.

इस मुकाबले में वॉर्नर टीम के साथी खिलाड़ियों के लिए ड्रिंक्स लेकर मैदान पर उतरते देखे गए. हालांकि वॉर्नर को ड्रिंक्स के लिए मैदान के अंदर भेजना टीम की रणनीति का हिस्सा हो सकता है. वॉर्नर सीनियर खिलाड़ी हैं और कप्तान केन विलियमसन को वह अपना इनपुट देते रहे होंगे. उधर, वॉर्नर के साथ हो रहे इस बर्ताव पर फैन्स नाराज हैं. उन्होंने इसे आईपीएल का 'ब्लैक डे' करार दिया.

Heartbreaking to see an IPL legend David Warner being disrespected like this 💔😞 #RRvSRH pic.twitter.com/VJp9sdiide

David Warner just outside the boundary rope, many could have just sit in the dugout but Warner talking to the players in the ground of #SRH - Great respect for him. pic.twitter.com/TYAG58XjCy