IPL से पहले डेविड वॉर्नर का धमाका, घरेलू टूर्नामेंट में जड़ा जोरदार शतक

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर डेविड वॉर्नर आईपीएल से पहले फॉर्म में आ गए हैं. वॉर्नर ने मार्श कप में न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते हुए तस्मानिया के विरुद्ध शानदार शतक लगाया है. उन्होंने 108 रनों की जोरदार पारी खेली.

वॉर्नर की इस पारी की बदौलत न्यू साउथ वेल्स ने तस्मानिया को तीन विकेट से हरा दिया. डेविड वॉर्नर का फॉर्म में लौटना सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए सुकून भरा है. फ्रेंचाइजी ने वॉर्नर की इस शतकीय पारी को सलाम किया है.

💯 up for our skipper 🤩👏



Things we love to see 🧡@davidwarner31 #MarshCup #OrangeArmy #KeepRising https://t.co/5lgWkKxGC0