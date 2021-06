PSL-6: मुल्तान ने पेशावर को फाइनल में दी मात, पहली बार खिताब पर किया कब्जा

मुल्तान सुल्तांस ने 2017 की चैम्पियन पेशावर जाल्मी को 47 रनों से हराकर पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग टी20 खिताब जीत लिया. 5 साल बाद पाकिस्तानी टीम में वापसी करने वाले सोहेब मकसूद ने नाबाद 65 रन बनाए. उनके साथ दक्षिण अफ्रीका के रिली रोसोउ ने 21 गेंदों में 50 रन की पारी खेलकर मुल्तान को चार विकेट पर 206 रन तक पहुंचाया, मकसूद और रोसोउ ने 44 गेंदों में 98 रन की साझेदारी की. दोनों ने मिलकर 11 चौके और छह छक्के लगाए.

टॉस जीतकर गेंदबाजी करने वाली पेशावर के लिए शोएब मलिक ने 28 गेंद में 48 रन बनाएस लेकिन कोई और बल्लेबाज नहीं चल सका. पूरी टीम नौ विकेट पर 159 रन ही बना सकी.

